Услышав слово "тать" –, не спешите думать о родственных связях. Хотя оно и напоминает привычное "тато", значение у него совсем другое. Более того, когда-то встреча с таким персонажем могла обернуться неприятностями.

Кто же такой "тать" и откуда взялось это необычное слово? Кого так называли в древних текстах, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Что означает слово "тать"?

В текстах, особенно художественных или исторических, порой встречаются слова, значение которых не сразу удается понять. Некоторые из них обманчиво напоминают привычные и хорошо знакомые нам слова, однако имеют совершенно иной, а иногда даже противоположный смысл.

Одно из таких слов – "тать". Оно звучит почти как "тато", но означает совсем не отца. Хотя оно похоже на ласковое обращение к отцу, но с таким человеком лучше не знакомиться.

"Тать" – устаревшее украинское слово, которым называли вора, грабителя, человека, крадущего чужое имущество. Оно встречается в древних текстах, исторической прозе и художественной литературе.

Сегодня это слово почти вышло из повседневного употребления, однако осталось в литературе и некоторых устоявшихся выражениях. Например, выражение "как тать ночью" означает появиться неожиданно, тайком, коварно.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Картина "Вор ворует у вора". Питер Леви Брюгель / upload.wikimedia.org

Откуда происходит "тать"?

Слово имеет древние славянские корни. В украинский язык оно попало через церковнославянский язык. Его праславянский аналог *tatь означал "вор". Этимологи связывают его с глаголом *tajiti – "таить", то есть скрывать, держать что-то в тайне. Такая связь вполне понятна: вор обычно пытается скрыть свои действия или спрятаться.

В "Словаре синонимов украинского языка" Вусика встречается и другое объяснение: "тать – жестокий".

А вот со словом "тато" у "татя" нет общего происхождения. "Тато" относится к детской, семейной лексике, а "тать" имеет другую историю. Сходство возникло из-за звучания, а не из-за родства слов. Обратите внимание! На украинском языке отца ласково называют "тато", "татусь", "татко", "татуньо", а " не "папа" " – это русское обращение. Что еще исконно украинские обращения к самому близкому человеку сохранил наш язык, читайте в материале "Образование 24".

Украинский язык умеет удивлять: "татів" – это и форма множественного числа от слова "тато", и форма множественного числа от древнего слова "тать", то есть вор. Значение помогает распознать контекст.

Как писатели использовали слово "тать"?

Это слово можно встретить в произведениях украинских авторов. Например:

Павел Тычина употребляет его в поэзии, сравнивая нападающего с вором: "Напала ти [фашистська Німеччина] на нас... як та злодюжка. Як тать. Вночі."

У Николая Хвылевого также есть сравнение с вором: персонаж, оказавшись в засаде, оглядывается по сторонам, словно вор, боящийся быть разоблаченным.

А в историческом романе Антона Хижняка "Даниил Галицкий" читаем: "У очі ж не скажеш, бо тоді тать, коли за руку впійманий".

Встречаем и следующую цитату со словом: "З молитвою пергамента торкайтесь, Щоби не вліз лукавий, яко тать, Не довелось похибки підчищать" (Иван Кочерга).

Итак, "тать" – это вор, а не чей-то отец. Теперь, встретив это слово в историческом романе или стихотворении, вы будете знать, о ком идет речь.