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Хто ж такий тать і звідки взялося це незвичне слово? Кого так називали в давніх текстах, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Що означає слово "тать"?

У текстах, особливо художніх чи історичних, часом трапляються слова, значення яких не одразу вдається зрозуміти. Деякі з них оманливо нагадують звичні й добре знайомі нам слова, проте мають зовсім інший, а іноді навіть протилежний зміст.

Одне з таких слів – "тать". Воно звучить майже як "тато", але означає зовсім не батька. Хоч воно схоже на лагідне звертання до батька, але з таким чоловіком краще не знайомитися.

Тать – застаріле українське слово, яким називали злодія, грабіжника, людину, що краде чуже майно. Воно трапляється в давніх текстах, історичній прозі та художній літературі.

Сьогодні це слово майже вийшло з повсякденного вжитку, проте залишилося в літературі й деяких сталих висловах. Наприклад, вислів "як тать уночі" означає з'явитися несподівано, потайки, підступно.

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Картина "Злодій краде у злодія". Пітер Лев'є Брюгель / upload.wikimedia.org

Звідки походить "тать"?

Слово має давнє слов'янське коріння. До української воно потрапило через церковнослов'янську мову. Його праслов'янський відповідник *tatь означав "злодій". Етимологи пов'язують його з дієсловом *tajiti – "таїти", тобто приховувати, тримати щось у таємниці. Такий зв'язок цілком зрозумілий: злодій зазвичай намагається приховати свої дії чи сховатися.

У Словнику синонімів української мови Вусика зустрічаємо й інше пояснення: "тать – жорстокий".

А ось зі словом "тато" в "татя" спільного походження немає. "Тато" належить до дитячої, родинної лексики, а "тать" має іншу історію. Схожість виникла через звучання, а не через спорідненість слів. Зверніть увагу! Українською батька лагідно називають "тато", "татусь", "татко", "татуньо", а не "папа" на російський штиб. Які ще питомі українські звертання до найріднішої людини зберегла наша мова, читайте в матеріалі Освіта 24.

Українська мова вміє дивувати: "татів" – це і форма множини від слова "тато", і форма множини від давнього слова "тать", тобто злодій. Значення допомагає розпізнати контекст.

Як слово "тать" використовували письменники?

Це слово можна зустріти у творах українських авторів. Наприклад:

Павло Тичина вживає його в поезії, порівнюючи нападника зі злодієм: "Напала ти [фашистська Німеччина] на нас... як та злодюжка. Як тать. Вночі."

У Миколи Хвильового також є порівняння з татям: персонаж, опинившись у чатиннику, озирається навколо, наче злодій, який боїться бути викритим.

А в історичному романі Антона Хижняка "Данило Галицький" читаємо: "У очі ж не скажеш, бо тоді тать, коли за руку впійманий".

Зустрічаємо і наступну цитату зі словом: "З молитвою пергамента торкайтесь, Щоби не вліз лукавий, яко тать, Не довелось похибки підчищать" (Іван Кочерга).

Отже, тать – це злодій, а не чийсь батько. Тепер, зустрівши це слово в історичному романі чи поезії, знатимете, про кого йдеться.