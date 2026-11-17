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Кто же такой "тать" и откуда взялось это необычное слово? Кого так называли в древних текстах, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Что означает слово "тать"?

В текстах, особенно художественных или исторических, порой встречаются слова, значение которых не сразу удается понять. Некоторые из них обманчиво напоминают привычные и хорошо знакомые нам слова, однако имеют совершенно иной, а иногда даже противоположный смысл.

Одно из таких слов – "тать". Оно звучит почти как "тато", но означает совсем не отца. Хотя оно похоже на ласковое обращение к отцу, но с таким человеком лучше не знакомиться.

"Тать" – устаревшее украинское слово, которым называли вора, грабителя, человека, крадущего чужое имущество. Оно встречается в древних текстах, исторической прозе и художественной литературе.

Сегодня это слово почти вышло из повседневного употребления, однако осталось в литературе и некоторых устоявшихся выражениях. Например, выражение "как тать ночью" означает появиться неожиданно, тайком, коварно.

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Картина "Вор ворует у вора". Питер Леви Брюгель / upload.wikimedia.org

Откуда происходит "тать"?

Слово имеет древние славянские корни. В украинский язык оно попало через церковнославянский язык. Его праславянский аналог *tatь означал "вор". Этимологи связывают его с глаголом *tajiti – "таить", то есть скрывать, держать что-то в тайне. Такая связь вполне понятна: вор обычно пытается скрыть свои действия или спрятаться.

В "Словаре синонимов украинского языка" Вусика встречается и другое объяснение: "тать – жестокий".

А вот со словом "тато" у "татя" нет общего происхождения. "Тато" относится к детской, семейной лексике, а "тать" имеет другую историю. Сходство возникло из-за звучания, а не из-за родства слов. Обратите внимание! На украинском языке отца ласково называют "тато", "татусь", "татко", "татуньо", а " не "папа" " – это русское обращение. Что еще исконно украинские обращения к самому близкому человеку сохранил наш язык, читайте в материале "Образование 24".

Украинский язык умеет удивлять: "татів" – это и форма множественного числа от слова "тато", и форма множественного числа от древнего слова "тать", то есть вор. Значение помогает распознать контекст.

Как писатели использовали слово "тать"?

Это слово можно встретить в произведениях украинских авторов. Например:

Павел Тычина употребляет его в поэзии, сравнивая нападающего с вором: "Напала ти [фашистська Німеччина] на нас... як та злодюжка. Як тать. Вночі."

У Николая Хвылевого также есть сравнение с вором: персонаж, оказавшись в засаде, оглядывается по сторонам, словно вор, боящийся быть разоблаченным.

А в историческом романе Антона Хижняка "Даниил Галицкий" читаем: "У очі ж не скажеш, бо тоді тать, коли за руку впійманий".

Встречаем и следующую цитату со словом: "З молитвою пергамента торкайтесь, Щоби не вліз лукавий, яко тать, Не довелось похибки підчищать" (Иван Кочерга).

Итак, "тать" – это вор, а не чей-то отец. Теперь, встретив это слово в историческом романе или стихотворении, вы будете знать, о ком идет речь.