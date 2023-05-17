Может ли школа запретить ученикам иметь мобильные телефоны

Школа не имеет права запрещать ученикам иметь мобильные телефоны. Все же это довольно дискуссионный вопрос.

Так считает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. При этом он добавил, что вопрос использования мобильных в школах Европы также актуален.

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Может ли школа запрещать ученикам иметь мобильные

Горбачев считает, что мобильный телефон, с одной стороны, в образовательных целях разнообразит уроки. Также важно, если ребенку нужно позвонить родителям в случае необходимости. С другой стороны, телефоны отвлекают учеников от обучения, способствуют академической неблагочестии, неправомерной фото- или видеосъемке.

В Украине законодательство не запрещает использование мобильных телефонов в школах, поэтому учебное заведение не имеет права запрещать ученикам иметь мобильные.

Тем не менее, если телефон мешает ученику получать образование или отвлекает других детей, учитель имеет право требовать, чтобы ученик отложил телефон.

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Запрещены ли телефоны в школах Европы