Шпаргалка для выпускников: какие темы по истории Украины будут на НМТ-2023
18 мая 2023, 17:25Читати новину українською
В 2023 году историю Украины на НМТ не сделали обязательным для сдачи предметом. Однако она есть в списке выборочных.
В блоке по этому предмету будут задачи, касающиеся исторического периода "История Украины (вторая половина XVI – начало XXI века)". Их содержание будет соответствовать действующей программе ВНО по истории Украины.
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Какие темы по истории Украины будут на НМТ-2023
Задания в блоке по истории Украины будут посвящены следующим темам:
- Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI века;
- Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине XVII ст.;
- Национально-освободительная война украинского народа середины XVII ст.;
- Казацкая Украина в конце 50 – 80-х годов XVII ст.;
- Украинские земли в конце XVII – первой половине XVIII в.;
- Украинские земли во второй половине XVIII ст.;
- Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.;
- Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – первой половине XIX в.;
- Культура Украины конца XVIII – первой половины XIX ст.;
- Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX ст.;
- Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX ст.;
- Культура Украины во второй половине XIX - начале XX в.;
- Украинские земли в составе Российской империи в 1900 – 1914 гг.;
- Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900 – 1914 гг.;
- Украина в годы Первой мировой войны;
- Начало Украинской революции;
- Развертывание Украинской революции. борьба за восстановление государственности;
- Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;
- Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;
- Западноукраинские земли в межвоенный период;
- Украина в годы Второй мировой войны;
- Украина в первые послевоенные годы;
- Украина в условиях десталинизации;
- Украина в период обострения кризиса советской системы;
- Восстановление независимости Украины;
- Становление Украины как независимого государства;
- Создание новой Украины.
К теме Какие задания будут на НМТ-2023 по украинскому языку
Какие задания будут на НМТ-2023 по истории Украины
Блок истории будет содержать 30 заданий. В частности:
- 20 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
- 4 – на установление соответствия (4 из 5);
- 3 – на установление последовательности;
- 3 – с выбором 3 ответов из 7 предложенных вариантов.
Максимальное количество тестовых баллов, которое могут набрать участники – 54.