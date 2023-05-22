Какие темы и задания по математике будут на НМТ-2023
22 мая 2023, 14:40Читати новину українською
Источник:УЦОКО
В 2023 году математику включили в список обязательных предметов на НМТ. Во время тестирования абитуриенты смогут воспользоваться справочными материалами – формулами.
Блок НМТ по математике может содержать задания профильного уровня. Какие темы и задания будут в блоке, читайте дальше.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Какие темы по математике будут на НМТ-2023
Содержание заданий по математике будет отвечать действующей программе ЗНО по математике. Эта программа охватывает все темы алгебры и геометрии, которые были в школьном курсе. А именно:
- числа и выражения;
- уравнения, неравенства и их системы;
- функции;
- вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков;
- планиметрия;
- стереометрия.
Какие задания будут у блоке НМТ по математике
Всего в блоке НМТ по математике будет 20 задач, среди которых:
- 14 задач с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;
- 4 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 "логические пары");
- 2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи).
Темы по математике на НМТ-2023 / УЦОКО
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.