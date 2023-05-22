Блок НМТ по математике может содержать задания профильного уровня. Какие темы и задания будут в блоке, читайте дальше.

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Какие темы по математике будут на НМТ-2023

Содержание заданий по математике будет отвечать действующей программе ЗНО по математике. Эта программа охватывает все темы алгебры и геометрии, которые были в школьном курсе. А именно:

числа и выражения;

уравнения, неравенства и их системы;

функции;

вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков;

планиметрия;

стереометрия.

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Какие задания будут у блоке НМТ по математике

Всего в блоке НМТ по математике будет 20 задач, среди которых:

14 задач с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;

4 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 "логические пары");

2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи).

Обратите внимание! В блоке НМТ по математике не будет задач открытой формы с развернутым ответом.



Темы по математике на НМТ-2023 / УЦОКО

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