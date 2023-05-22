Блок НМТ по математике может содержать задания профильного уровня. Какие темы и задания будут в блоке, читайте дальше.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Какие темы по математике будут на НМТ-2023

Содержание заданий по математике будет отвечать действующей программе ЗНО по математике. Эта программа охватывает все темы алгебры и геометрии, которые были в школьном курсе. А именно:

  • числа и выражения;
  • уравнения, неравенства и их системы;
  • функции;
  • вероятность случайного события, выборочные характеристики (среднее значение), анализ диаграмм и графиков;
  • планиметрия;
  • стереометрия.
Какие задания будут у блоке НМТ по математике

Всего в блоке НМТ по математике будет 20 задач, среди которых:

  • 14 задач с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;
  • 4 задания на установление соответствия (нужно установить по 3 "логические пары");
  • 2 задачи открытой формы с кратким ответом (неструктурированные задачи).


Темы по математике на НМТ-2023 / УЦОКО

Смотрите также В УЦОКО сделали важное заявление о задании на НМТ-2023

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.