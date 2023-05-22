Блок НМТ з математики може містити завдання профільного рівня. Які теми та завдання будуть у блоці, читайте далі.

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Які теми з математики будуть на НМТ-2023

Зміст завдань з математики відповідатиме чинній програмі ЗНО з математики. Ця програма охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які були у шкільному курсі. А саме:

числа і вирази;

рівняння, нерівності і їх системи;

функції;

ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків;

планіметрія;

стереометрія.

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Які завдання будуть у блоці НМТ з математики

Усього в блоці НМТ з математики буде 20 завдань, з-поміж яких:

14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих варіантів;

4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");

2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

Зверніть увагу! У блоці НМТ з математики не буде завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.



Теми з математики на НМТ-2023 / УЦОЯО

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