Блок НМТ з математики може містити завдання профільного рівня. Які теми та завдання будуть у блоці, читайте далі.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Які теми з математики будуть на НМТ-2023
Зміст завдань з математики відповідатиме чинній програмі ЗНО з математики. Ця програма охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які були у шкільному курсі. А саме:
- числа і вирази;
- рівняння, нерівності і їх системи;
- функції;
- ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків;
- планіметрія;
- стереометрія.
Які завдання будуть у блоці НМТ з математики
Усього в блоці НМТ з математики буде 20 завдань, з-поміж яких:
- 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих варіантів;
- 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");
- 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).
Теми з математики на НМТ-2023 / УЦОЯО
Дивіться також В УЦОЯО зробили важливу заяву про завдання на НМТ-2023
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.