Считали невозможным: студентки из США нашли 10 доказательств теоремы Пифагора

Две студентки, Не'Кия Джексон и Кальсеа Джонсон из Луизианы, в 2022 году придумали "невозможное" доказательство теоремы Пифагора. Впоследствии нашли еще 9 ее решений.

Они доказали утверждение с помощью тригонометрии, не прибегая к круговым рассуждениям. Результат прошел рецензирование учеными, информирует Live Science.

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Студентки из США нашли 10 доказательств теоремы Пифагора

В общем молодым математикам удалось получить 10 доказательств теоремы Пифагора.

Джексон и Джонсон – третья и четвертая в списке тех, которые доказали теорему Пифагора с помощью тригонометрии, без круговых рассуждений. Известно, что двое предыдущих были профессиональными математиками. Круговое рассуждение – это когда рассуждение начинают с того, чем планируют закончить.

Теперь исследователи могут открыть "большую коллекцию новых доказательств теоремы Пифагора", уверяют молодые математики.

Джексон и Джонсон удалось доказать теорему, используя результат тригонометрии, который называют Законом синусов, избегая круговых рассуждений.



Студентки из США нашли 10 доказательств теоремы Пифагора / фото из соцсетей