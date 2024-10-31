Они доказали утверждение с помощью тригонометрии, не прибегая к круговым рассуждениям. Результат прошел рецензирование учеными, информирует Live Science.
Смотрите также Окончил школу в 8, а бакалавром физики стал в 13: где сейчас вундеркинд Эллиотт Таннер
Студентки из США нашли 10 доказательств теоремы Пифагора
В общем молодым математикам удалось получить 10 доказательств теоремы Пифагора.
Джексон и Джонсон – третья и четвертая в списке тех, которые доказали теорему Пифагора с помощью тригонометрии, без круговых рассуждений. Известно, что двое предыдущих были профессиональными математиками. Круговое рассуждение – это когда рассуждение начинают с того, чем планируют закончить.
Теперь исследователи могут открыть "большую коллекцию новых доказательств теоремы Пифагора", уверяют молодые математики.
Джексон и Джонсон удалось доказать теорему, используя результат тригонометрии, который называют Законом синусов, избегая круговых рассуждений.
Студентки из США нашли 10 доказательств теоремы Пифагора / фото из соцсетей
Что такое "теорема Пифагора"
Это одна из основополагающих теорем евклидовой геометрии, которая устанавливает соотношение между сторонами прямоугольного треугольника.
Источник: Википедия