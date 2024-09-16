Теперь в Дии: алгоритм получения государственных грантов на обучение обновили

В Украине обновили алгоритм получения государственных грантов на получение высшего образования. Что важно, критерии для предоставления грантов и их суммы не изменят.

Соответствующие данные содержит принятое 13 сентября Кабмином Украины Постановление о реализации пилотного проекта по предоставлению государственных грантов на получение высшего образования. Теперь обновленный механизм предоставления грантов будет быстрее, проще и самое главное – без лишней бюрократии, убеждают в МОН.

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Как обновили алгоритм получения грантов на обучение

Подача на грант будет происходить через приложение Дия. Уже не надо подавать заявление через электронный кабинет в ЕГЭБО и открывать специальный счет в банке.

Обновленный алгоритм получения грантов: нужно с 15 сентября до 5 ноября подтвердить получение государственного гранта через мобильное приложение Дія. Для этого нужно обновить и войти в приложение. Далее выбрать в перечне документов сертификат на обучение. В случае согласия нужно подтвердить получение с наложением Дия.Подпись, чтобы таким образом активировать грант,

– сообщили в МОН.

Активировать сертификат надо до 5 ноября, чтобы не потерять возможность им воспользоваться.



Как получить грант на обучение в вузе / МОН

Впоследствии МОН издаст приказ о предоставлении грантов и автоматически перечислит средства государственных грантов в специальный фонд учебных заведений.

Первый платеж, а именно 50% ежегодного гранта, перечислят до 1 декабря 2024 года.

Второй платеж (50%) ежегодного гранта перечислят до 1 апреля 2025 года.

После перечисления средств студенту / студентке в Дии пришлют сообщение о зачислении необходимой суммы в ЗВО.



Как получить грант на обучение в вузе / МОН

Важно! Подать заявку на грант может студент / студентка самостоятельно (без участия одного из родителей или законных представителей). Студенты / студентки, которые по результатам НМТ могут претендовать на грант, уже получили сообщение об этой возможности в своем электронном кабинете абитуриента.

Также начала работу консультационная телефонная горячая линия МОН для вопросов о предоставлении государственных грантов на обучение. Обратиться можно по номеру 0 (800) 50-45-70 или написать на почту grant_mon@mon.gov.ua. Консультационная поддержка будет работать с 16 сентября по 5 ноября (понедельник – четверг с 9:00 до 17:00 и пятница – с 09:00 до 16:00).

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Кто может получить грант на обучение в вузе