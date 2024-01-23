Терехов показал противорадиационное укрытие, в котором учатся школьники в Харькове

В Харькове из-за постоянных атак России и близкого расстояния до границы с агрессором большинство учеников учится дистанционно. Очно получают образование только школьники, которые посещают метрошколу.

В городе также должно завершиться строительство подземной школы. При этом городские власти проектируют и другие такие учебные заведения.

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Терехов показал фото обучения учащихся в противорадиационном укрытии

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе сделали еще один шаг к расширению сети учебных заведений, где дети смогут учиться даже в условиях войны. И продемонстрировал восстановленное противорадиационное укрытие в Слободском районе.

Противорадиационное укрытие рассчитано на 100 учащихся в две смены. Оно оборудовано в соответствии с современными техническими условиями и сертифицировано всеми соответствующими службами,

– уточнил Терехов.

Такую реконструкцию, которая начнется в ближайшее время, ждут еще несколько школьных укрытий, добавил чиновник.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy



Как учатся дети в Харькове / фото с фейсбук-страницы Игоря Терехова

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Как получают образование дети в метросадике Харькова