Терехов показал противорадиационное укрытие, в котором учатся школьники в Харькове
Источник:Игорь Терехов
В Харькове из-за постоянных атак России и близкого расстояния до границы с агрессором большинство учеников учится дистанционно. Очно получают образование только школьники, которые посещают метрошколу.
В городе также должно завершиться строительство подземной школы. При этом городские власти проектируют и другие такие учебные заведения.
Смотрите также Метросадик в Харькове: как учатся дошкольники и как записать ребенка
Терехов показал фото обучения учащихся в противорадиационном укрытии
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе сделали еще один шаг к расширению сети учебных заведений, где дети смогут учиться даже в условиях войны. И продемонстрировал восстановленное противорадиационное укрытие в Слободском районе.
Противорадиационное укрытие рассчитано на 100 учащихся в две смены. Оно оборудовано в соответствии с современными техническими условиями и сертифицировано всеми соответствующими службами,
– уточнил Терехов.
Такую реконструкцию, которая начнется в ближайшее время, ждут еще несколько школьных укрытий, добавил чиновник.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Как учатся дети в Харькове / фото с фейсбук-страницы Игоря Терехова
Смотрите также Секреты памяти: как помочь ребенку легко учить стихи
Как получают образование дети в метросадике Харькова
- В Харькове в этом месяце заработал метросадик.
- Его обустроили на пяти станциях метрополитена.
- Там получает образование около 400 детей.
- Сформировали 41 группу. В одной группе – 18 – 20 учащихся.
- Садик могут посещать дети 5 – 6 лет, которые с 1 сентября пойдут в школу.