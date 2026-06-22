Никогда не говорите "градусник": как правильно назвать этот прибор на украинском языке

Когда кто-то заболевает, мы обычно слышим: "Измерь температуру градусником". Но действительно ли этот прибор называется именно так?

Давайте разберемся, как правильно называть прибор для измерения температуры на украинском языке, со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".

Смотрите также "Остановка" или "зупинка": как правильно называть это место на украинском языке

Градусник или термометр — как правильно на украинском?

Иногда привычное слово может оказаться не таким уж однозначным. Например, прибор для измерения температуры большинство из нас называет "градусником".

Однако в медицинских справочниках, инструкциях и словарях гораздо чаще встречается другое название – "термометр". Есть ли между ними разница и какое слово уместнее употреблять?

Словари приводят название "термометр" как литературное. Именно так называют прибор для измерения температуры в медицине, быту, технике или науке.

Слово "термометр" происходит из греческого языка: therme означает "тепло", а metreo — " измеряю". То есть буквально термометр — это "прибор для измерения тепла".

В свою очередь, слово "градусник" образовано от слова "градус", которое как единица измерения тоже есть в словарях. Но в названии прибора оно считается ненормативным и пришло в украинский язык под влиянием русского"градусник". В словарях оно обычно приводится как разговорное или как синоним слова "термометр".

Интересно! Градусы измеряет не только термометр. В градусах определяют также углы, географические координаты, крепость напитков и т. д. Поэтому слово "градусник" не очень точно передает назначение прибора.

Итак, в нормативном украинском языке следует говорить "термометр":

медицинский термометр ,

электронный термометр ,

комнатный термометр.

Как выбрать термометр: смотрите видео

Но теперь вы знаете происхождение этого слова, поэтому, если собираетесь измерить температуру, ищите не "градусник", а "термометр".