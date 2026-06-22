Давайте разберемся, как правильно называть прибор для измерения температуры на украинском языке, со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".

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Градусник или термометр — как правильно на украинском?

Иногда привычное слово может оказаться не таким уж однозначным. Например, прибор для измерения температуры большинство из нас называет "градусником".

Однако в медицинских справочниках, инструкциях и словарях гораздо чаще встречается другое название – "термометр". Есть ли между ними разница и какое слово уместнее употреблять?

Словари приводят название "термометр" как литературное. Именно так называют прибор для измерения температуры в медицине, быту, технике или науке.

Слово "термометр" происходит из греческого языка: therme означает "тепло", а metreo — " измеряю". То есть буквально термометр — это "прибор для измерения тепла".

В свою очередь, слово "градусник" образовано от слова "градус", которое как единица измерения тоже есть в словарях. Но в названии прибора оно считается ненормативным и пришло в украинский язык под влиянием русского"градусник". В словарях оно обычно приводится как разговорное или как синоним слова "термометр".

Интересно! Градусы измеряет не только термометр. В градусах определяют также углы, географические координаты, крепость напитков и т. д. Поэтому слово "градусник" не очень точно передает назначение прибора.

Итак, в нормативном украинском языке следует говорить "термометр":

медицинский термометр ,

электронный термометр ,

комнатный термометр.

Как выбрать термометр: смотрите видео

Но теперь вы знаете происхождение этого слова, поэтому, если собираетесь измерить температуру, ищите не "градусник", а "термометр".