Прокачай свою медиаграмотность: как легко проверить себя в тесте от Минкульта

Медиаграмотность – важная составляющая современной жизни украинцев. Отличать правду от фейка и сохранять ментальное здоровье является необходимостью в Украине.

Обучение медиаграмотности является необходимым компонентом самообразования. Приобретение таких необходимых компетенций предлагает ряд учебных платформ, а проверить свои знания дает возможность проект по медиаграмотности "Фильтр" Министерства культуры Украины.

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Тест по медиаграмотности: что вас ожидает

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предлагает всем желающим проверить свои знания по медиаграмотности. Более того, за успешную сдачу теста участники могут выиграть призы.

Национальный тест по медиаграмотности – это часть Глобальной недели медиаграмотности, который отмечают во всем мире 24 – 30 октября. Для Украины – это третий опыт проведения теста.

Когда будет проводиться тест и какие условия

Тест можно пройти 17 октября с 8:30 до 23:59. К тесту можно будет присоединиться по ссылке.

Кто инициаторы проекта Национальный тест по медиаграмотности реализуется национальным проектом по медиаграмотности "Фильтр" Министерства культуры и стратегических коммуникаций при поддержке ПРООН в Украине и финансировании правительства Японии, а также проектом по медиаграмотности и когнитивной устойчивости в Украине, который реализуется Zinc Network и финансируется правительством Великобритании. Национальный тест по медиаграмотности воплощается вместе с программой USAID "Мечтаем и действуем", которая выполняется IREX in Ukraine, и проектом "Изучай и различай: инфомедийная грамотность в образовании", который воплощаются IREX Ukraine при поддержке Посольства США.

Вас ждет 25 вопросов из 5 тематических блоков, в которых сможете проверить уровень своей осведомленности. Сразу можно будет узнать свой результат. А правильные ответы станут известны 18 октября на сайте "Фильтра".

Участники, которые сдали тест, получат сертификат на электронную почту в течение 2 недель.

Как насчет призов

Министерство уверяет, что 50 участников и участниц, которые дадут наибольшее количество правильных ответов за кратчайшее время, получат подарки от партнеров: подарочные сертификаты на книги в Vivat, портативные зарядки, термокружки, игры по медиаграмотности и тому подобное.

Чтобы претендовать на подарки, нужно сдать тест именно 17 октября. Хотя, он будет доступен на сайте для всех желающих и после этой даты.

Присоединяйтесь! И будьте медиаграмотными!