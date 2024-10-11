Навчання з медіаграмотності є необхідним компонентом самоосвіти. Набуття таких необхідних компетенцій пропонує низка навчальних платформ, а перевірити свої знання дає можливість проєкт з медіаграмотності "Фільтр" Міністерства культури України.

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Тест з медіаграмотності: що вас очікує

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України пропонує усім охочим перевірити свої знання з медіаграмотності. Ба більше, за успішне складання тесту учасники можуть виграти призи.

Національний тест з медіаграмотності – це частина Глобального тижня медіаграмотності, який відзначають у всьому світі 24 – 30 жовтня. Для України – це третій досвід проведення тесту.

Коли проводитиметься тест та які умови

Тест можна пройти 17 жовтня з 8:30 до 23:59. До тесту можна буде долучитися за посиланням.

Хто ініціатори проєкту Національний тест з медіаграмотності реалізовується національним проєктом з медіаграмотності "Фільтр" Міністерства культури та стратегічних комунікацій за підтримки ПРООН в Україні й фінансування уряду Японії, а також проєктом з медіаграмотності і когнітивної стійкості в Україні, що реалізується Zinc Network і фінансується урядом Великої Британії. Національний тест з медіаграмотності втілюється разом з програмою USAID "Мріємо та діємо", яка виконується IREX in Ukraine, та проєктом "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність в освіті", який втілюються IREX Ukraine за підтримки Посольства США.

На вас чекає 25 запитань з 5 тематичних блоків, у яких зможете перевірити рівень своєї обізнаності. Одразу можна буде дізнатися свій результат. А правильні відповіді стануть відомими 18 жовтня на сайті "Фільтра".

Учасники, які склали тест, отримають сертифікат на електронну пошту впродовж 2 тижнів.

Як щодо призів

Міністерство запевняє, що 50 учасників і учасниць, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей за найкоротший час, отримають подарунки від партнерів: подарункові сертифікати на книги у Vivat, портативні зарядки, термокружки, ігри з медіаграмотності тощо.

Щоб претендувати на подарунки, потрібно скласти тест саме 17 жовтня. Хоча, він буде доступним на сайті для всіх охочих і після цієї дати.

Долучайтеся! І будьте медіаграмотними!