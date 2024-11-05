Тест НМТ по истории Украины: какие темы и задания будет содержать

Тест НМТ по истории Украины в 2025 году будет содержать задания по всем темам программы ВНО по истории Украины. При этом будет охватывать темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Отметим, что Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года".

Смотрите также "Должны были бы двигаться к 5": сколько и какие предметы будут на НМТ-2025

Какие темы будет содержать тест НМТ по истории Украины в 2025 году

История Украины будет одним из трех обязательных для сдачи предметов на мультитесте в 2025 году.

Вопрос содержания теста НМТ по истории нормирует Министерство образования и науки.

Нововведением УМТ 2025 года является охват тестом по истории Украины всего курса истории – от древнейших времен до современности. Предполагается, что тест НМТ по истории Украины будет содержать задания по всем темам Программы ВНО,

– отмечают в УЦОКО.

Содержание заданий будет охватывать все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века.

Основные параметры тестов будут аналогичными тем, которые действовали в прошлом году, ведь не изменился формат проведения мультитеста.

На выполнение теста по истории Украины предусмотрят 60 минут. За это время надо выполнить 30 заданий.