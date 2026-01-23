Будут ли изменения в тестах НМТ-2026: ответ руководительницы УЦОКО
- Принципиальных изменений в тестах НМТ-2026 не будет.
- Это позволит избежать неравных условий для участников.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мильтитеста в 2026 году вносить не будут. Ведь УЦОКО не хочет создавать неравные условия в и так непростое для обучения подростков время.
Об этом в комментарии Укринформа рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Будут ли изменения в тестах НМТ?
Вакуленко отметила, что специалисты Центра понимают, в каких условиях учатся украинские подростки.
Вносить принципиальные системные изменения в содержание теста – это де-факто создавать неравные условия для тех участников, которые не имеют доступа к актуальной информации и не имели его в последнее время и которые могут даже не узнать об этих изменениях, потому что они находятся на территориях, где нет ни света, ни воды, ни отопления. Поэтому принципиальных изменений не будет,
– сообщила она.
И добавила, что МОН в проекте порядка приема в вузы предложило повысить на 1 балл порог сдал / не сдал по украинскому языку и истории Украины. Однако это не должно повлиять на подготовленных абитуриентов.
Также она заявила, что усиливать дополнительным оборудованием временные экзаменационные центры для проведения НМТ в условиях вероятных перебоев со светом и интернет-связью должны учредители учебных заведений, местные управления образования. УЦОКО вместо этого не обеспечивает дополнительное оборудование на местах.
Конечно, мы обратимся к правительству для того, чтобы поддержать те заведения, которые с нами работают, и для того, чтобы помочь им как можно легче пройти через этот период,
– уточнила Вакуленко.
Будет ли дополнительная сессия?
Руководительница УЦОКО при этом добавила: если абитуриент не сможет сдать НМТ во время основной сессии, сможет это сделать во время дополнительной.
Дополнительная сессия всегда есть, была и будет. Если нужно будет, будет и третья сессия, то есть мы никого не оставим. До 2025 года включительно третья сессия еще ни разу не была нужна, потому что никто не оставался без результатов после дополнительной сессии,
– отметила она.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования.
Мультитест будет состоять из четырех предметов.
Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. В 2026 году не планируют также менять критерии НМТ.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.