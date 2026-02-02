Объемы тестов НМТ–2026 по двум предметам изменили

Объемы тестов национального мультитеста по двум предметам изменили. Речь идет о физике и химии.

Соответствующие изменения содержит общая характеристика предметных тестов НМТ. Ее утвердил Украинский центр оценивания качества образования.

Какие изменения в тестах УМТ в 2026 году?

Тест НМТ по химии в 2026 году будет содержать меньшее количество заданий. Тест по физике зато наоборот станет немного длиннее.

Так, тест НМТ по химии станет короче на 6 задач – в этом году их будет 24 вместо 30 в предыдущие годы.

Тест будет содержать на 4 задания меньше с выбором 1 правильного ответа из нескольких предложенных, а также меньше на 2 задания открытого типа.

А вот тест по физике станет длиннее на 2 вопроса: будет содержать 22 задания, а не 20, как в предыдущие годы.

Согласно характеристике теста, добавят два задания на выбор одного правильного ответа из нескольких предложенных.

Для того, чтобы получить право поступать в вузы, абитуриенты должны набрать как минимум 5 тестовых баллов по этим предметам из возможных 32.

Как будет происходить НМТ в 2026 году?