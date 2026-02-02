Объемы тестов НМТ–2026 по двум предметам изменили
- В 2026 году объемы тестов национального мультитеста по двум предметам изменили.
- Тест НМТ по химии будет содержать 24 задания вместо 30, а тест по физике – 22 задания вместо 20.
Объемы тестов национального мультитеста по двум предметам изменили. Речь идет о физике и химии.
Соответствующие изменения содержит общая характеристика предметных тестов НМТ. Ее утвердил Украинский центр оценивания качества образования.
Какие изменения в тестах УМТ в 2026 году?
Тест НМТ по химии в 2026 году будет содержать меньшее количество заданий. Тест по физике зато наоборот станет немного длиннее.
Так, тест НМТ по химии станет короче на 6 задач – в этом году их будет 24 вместо 30 в предыдущие годы.
Тест будет содержать на 4 задания меньше с выбором 1 правильного ответа из нескольких предложенных, а также меньше на 2 задания открытого типа.
Интересно! УЦОКО уже обнародовал демонстрационные варианты тестов.
А вот тест по физике станет длиннее на 2 вопроса: будет содержать 22 задания, а не 20, как в предыдущие годы.
Согласно характеристике теста, добавят два задания на выбор одного правильного ответа из нескольких предложенных.
Для того, чтобы получить право поступать в вузы, абитуриенты должны набрать как минимум 5 тестовых баллов по этим предметам из возможных 32.
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
- НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии тестирования.
- Он будет состоять из четырех предметов. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
- Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
- Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
- Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
- Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.