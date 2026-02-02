Відповідні зміни містить загальна характеристика предметних тестів НМТ. Її затвердив Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також Які теми та завдання будуть на НМТ-2026 з української мови

Які зміни у тестах НМТ у 2026 році?

Тест НМТ з хімії у 2026 році міститиме меншу кількість завдань. Тест з фізики натомість навпаки стане трохи довшим.

Так, тест НМТ з хімії стане коротшим на 6 завдань – цьогоріч їх буде 24 замість 30 у попередні роки.

Тест міститиме на 4 завдання менше з вибором 1 правильної відповіді з кількох запропонованих, а також менше на 2 завдання відкритого типу.

Цікаво! УЦОЯО вже оприлюднив демонстраційні варіанти тестів.

А от тест з фізики стане довшим на 2 питання: міститиме 22 завдання, а не 20, як у попередні роки.

Відповідно до характеристики тесту, додадуть два завдання на вибір однієї правильної відповіді з кількох запропонованих.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Для того, щоб отримати право вступати до вишів, абітурієнти повинні набрати як мінімум 5 тестових балів з цих предметів з можливих 32.

Дивіться також Де абітурієнтам знайти демонстраційні тести НМТ-2026

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?