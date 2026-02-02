Відповідні зміни містить загальна характеристика предметних тестів НМТ. Її затвердив Український центр оцінювання якості освіти.
Які зміни у тестах НМТ у 2026 році?
Тест НМТ з хімії у 2026 році міститиме меншу кількість завдань. Тест з фізики натомість навпаки стане трохи довшим.
Так, тест НМТ з хімії стане коротшим на 6 завдань – цьогоріч їх буде 24 замість 30 у попередні роки.
Тест міститиме на 4 завдання менше з вибором 1 правильної відповіді з кількох запропонованих, а також менше на 2 завдання відкритого типу.
УЦОЯО вже оприлюднив демонстраційні варіанти тестів.
А от тест з фізики стане довшим на 2 питання: міститиме 22 завдання, а не 20, як у попередні роки.
Відповідно до характеристики тесту, додадуть два завдання на вибір однієї правильної відповіді з кількох запропонованих.
Для того, щоб отримати право вступати до вишів, абітурієнти повинні набрати як мінімум 5 тестових балів з цих предметів з можливих 32.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
- НМТ у 2026 році відбуватиметься за торішньою моделлю – протягом одного дня. Буде основна і додаткова сесії тестування.
- Він складатиметься з чотирьох предметів. Вступники складатимуть обов'язково українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
- Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі ЗНО відбуватиметься з 20 травня до 25 червня.
- Додаткову сесію НМТ проведуть з 17 до 24 липня.
- Кожен учасник НМТ проходитиме тестування в один день у два етапи.
- Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, – з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва.
- Принципових системних змін у тести національного мультитесту у 2026 році не вноситимуть.
- Цьогоріч випускники шкіл минулих років зможуть вступати до вишів за результати національного мультипредметного тесту не лише 2026 року, а й за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 років.