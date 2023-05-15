Забудьте эти фразы: 5 ошибок, которые не следует делать участникам НМТ

Нынешние выпускники школ усиленно готовятся к сдаче национального мультипредметного теста в 2023 году. Его основная сессия состоится уже в июне.

24 Канал подскажет, какие 5 ошибок по украинскому языку не следует делать. Они могут испортить ваш результат.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Какие языковые ошибки не следует делать участникам НМТ

Выпускники могут даже и не знать, что та или иная фраза неправильна. Предлагаем вам 5 лексических ошибок, которые нельзя делать:

приймати участь

Прежде всего забудьте о фразе "приймати участь" (укр.), ведь "участь беруть".

думки співпадають

Также имейте в виду: у вас с кем-то не "співпадають думки", а "збігаються" (укр).

оточуюче середовище

Следует помнить и о том, что фраза "оточуюче середовище" лексически неправильна. Надо говорить "довкілля" (укр.).

Обратите внимание! Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи. То есть причастия, оканчивающиеся на -ачий, -ячий, -учий, -ючий.

об'єм завдань

Не забывайте говорить и "обсяг завдань", а не "об'єм завдань".

прийшло в голову

И не помните: гениальная идея вам "спала на думку", а не "прийшла в голову".

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