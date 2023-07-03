11 украинских вузов попали в один из самых влиятельных глобальных рейтингов ЗВО

3 июля 2023, 16:46
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Источник:

МОН Украины

11 университетов Украины попали в QS World University Rankings 2024. Это один из самых влиятельных глобальных рейтингов вузов.

Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов. А также возможность трудоустройства студентов после окончания обучения.

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11 университетов Украины попали в QS World University Rankings 2024

В 2023 году в оценке ЗВО появились три новых показателя:

  • постоянство;
  • результаты трудоустройства;
  • международная исследовательская сеть.

Этот рейтинг оценивает репутацию вузов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.

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В первую 1500 рейтинга вошли следующие украинские университеты:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681 – 690 рейтинга);
  • Харьковский национальный университет имени Каразина (лучшие 691 – 700 рейтинга);
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (лучшие 731 – 740 рейтинга);
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (лучшие 901 - 950 рейтинга);
  • НУ "Львовская политехника" (лучшие 951 – 1000 рейтинга);
  • Сумской государственный университет (лучшие 951 – 1000 рейтинга);
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) (лучшие 1001 – 1200 рейтинга);
  • Одесский национальный университет имени Мечникова (лучшие 1001 – 1200 рейтинга);
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);

Что известно о QS World University Rankings

  • Это один из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов.
  • В нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах.
  • Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 миллионов научных работ, опросили более 240 тысяч преподавателей и работодателей.

Источник: МОН

Автор: Марія Волошин