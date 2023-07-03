11 украинских вузов попали в один из самых влиятельных глобальных рейтингов ЗВО

11 университетов Украины попали в QS World University Rankings 2024. Это один из самых влиятельных глобальных рейтингов вузов.

Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов. А также возможность трудоустройства студентов после окончания обучения.

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11 университетов Украины попали в QS World University Rankings 2024

В 2023 году в оценке ЗВО появились три новых показателя:

постоянство;

результаты трудоустройства;

международная исследовательская сеть.

Этот рейтинг оценивает репутацию вузов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.

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В первую 1500 рейтинга вошли следующие украинские университеты:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681 – 690 рейтинга);

Харьковский национальный университет имени Каразина (лучшие 691 – 700 рейтинга);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (лучшие 731 – 740 рейтинга);

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (лучшие 901 - 950 рейтинга);

НУ "Львовская политехника" (лучшие 951 – 1000 рейтинга);

Сумской государственный университет (лучшие 951 – 1000 рейтинга);

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) (лучшие 1001 – 1200 рейтинга);

Одесский национальный университет имени Мечникова (лучшие 1001 – 1200 рейтинга);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);

Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);