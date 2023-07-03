11 украинских вузов попали в один из самых влиятельных глобальных рейтингов ЗВО
3 июля 2023, 16:46Читати новину українською
Источник:МОН Украины
11 университетов Украины попали в QS World University Rankings 2024. Это один из самых влиятельных глобальных рейтингов вузов.
Особенностью этого рейтинга является то, что он единственный выделяет стабильность университетов. А также возможность трудоустройства студентов после окончания обучения.
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11 университетов Украины попали в QS World University Rankings 2024
В 2023 году в оценке ЗВО появились три новых показателя:
- постоянство;
- результаты трудоустройства;
- международная исследовательская сеть.
Этот рейтинг оценивает репутацию вузов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.Пока одни родители мечтают об успешной карьере своего ребенка, другие выбирают дистанционную школу "Оптима", где в рамках сотрудничества с Amazon ученики-подростки бесплатно испытывают свои силы в ИТ-технологиях. Узнайте условия обучения и обеспечите школьнику легкий старт в перспективной отрасли.
В первую 1500 рейтинга вошли следующие украинские университеты:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681 – 690 рейтинга);
- Харьковский национальный университет имени Каразина (лучшие 691 – 700 рейтинга);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (лучшие 731 – 740 рейтинга);
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (лучшие 901 - 950 рейтинга);
- НУ "Львовская политехника" (лучшие 951 – 1000 рейтинга);
- Сумской государственный университет (лучшие 951 – 1000 рейтинга);
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) (лучшие 1001 – 1200 рейтинга);
- Одесский национальный университет имени Мечникова (лучшие 1001 – 1200 рейтинга);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201 – 1400 рейтинга);
Что известно о QS World University Rankings
- Это один из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов.
- В нынешнем топе представлены 1500 заведений в 104 городах.
- Чтобы их отобрать, проанализировали 17,5 миллионов научных работ, опросили более 240 тысяч преподавателей и работодателей.
Источник: МОН