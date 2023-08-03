100 самых популярных украинских вузов среди абитуриентов в 2023 году

3 августа 2023, 10:58
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Источник:

osvita.ua

В 2023 году в вузы Украины подали заявления более 1,1 миллиона абитуриентов. Это включая более 720 тысяч заявлений от абитуриентов, поступающих после 11 класса для получения уровней бакалавра и медицинского магистра по всем формам обучения.

Таковы данные информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA". Именно она размещает рейтинговые списки абитуриентов,

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100 самых популярных украинских вузов среди абитуриентов 2023

31 июля завершился прием заявлений от абитуриентов, поступающих на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) после 11 класса.

Лидеры по количеству заявлений от абитуриентов – Львовская политехника и Львовский национальный университет имени Франко. Третья позиция – у Киевского национального университета имени Шевченко. Четвертое место занимает Киевский политехнический институт имени Сикорского. Пятое – Национальный авиационный университет.

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100 самых популярных заведений высшего образования по количеству заявлений от абитуриентов

Заведение высшего образования Регион Количество заявлений
1 Национальный университет "Львовская политехника" Львовская область 33059
2 Львовский национальный университет имени Ивана Франко Львовская область 32308
3 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Киев 30676
4 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Киев 30346
5 Национальный авиационный университет Киев 19267
6 Государственный торгово-экономический университет Киев 18009
7 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Черновицкая область 13617
8 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника Ивано-Франковская область 13142
9 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана Киев 12959
10 Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина Харьковская область 11374
11 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Киев 10793
12 Киевский университет имени Бориса Гринченко Киев 10695
13 Ужгородский национальный университет Закарпатская область 10128
14 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Днепропетровская область 9463
15 Луцкий национальный технический университет Волынская область 9351
16 Волынский национальный университет имени Леси Украинки Волынская область 9334
17 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова Киев 8914
18 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» Харьковская область 7782
19 Национальный технический университет "Днепровская политехника" Днепропетровская область 7661
20 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Киев 7608
21 Западноукраинский национальный университет Тернопольская область 7220
22 Винницкий национальный технический университет Винницкая область 7182
23 Национальный медицинский университет имени Богомольца Киев 6781
24 Хмельницкий национальный университет Хмельницкая область 6387
25 Киевский национальный университет технологий и дизайна Киев 6316
26 Национальный университет водного хозяйства и природопользования Ровенская область 5872
27 Национальный лесотехнический университет Украины Львовская область 5865
28 Киевский национальный университет строительства и архитектуры Киев 5760
29 Национальный транспортный университет Киев 5594
30 Государственный университет "Житомирская политехника" Житомирская область 5545
31 Национальный университет "Одесская политехника" Одесская область 5501
32 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Полтавская область 5423
33 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий Киев 5287
34 Одесский национальный университет имени Мечникова Одесская область 5246
35 Университет таможенного дела и финансов Днепропетровская область 5143
36 Харьковский национальный университет радиоэлектроники Харьковская область 5093
37 Киевский национальный лингвистический университет Киев 5013
38 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого Черкасская область 4968
39 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Ивано-Франковская область 4962
40 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Харьковская область 4555
41 Запорожский национальный университет Запорожская область 4485
42 Сумский государственный университет Сумская область 4474
43 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца Харьковская область 4441
44 Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова Винницкая область 4325
45 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя Тернопольская область 4279
46 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Винницкая область 4257
47 Межрегиональная Академия управления персоналом Киев 4212
48 Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого Львовская область 4164
49 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка Тернопольская область 4103
50 Винницкий национальный аграрный университет Винницкая область 4054
51 Донецкий национальный университет имени Василия Стуса Винницкая область 3941
52 Киевский национальный университет культуры и искусств Киев 3877
53 Национальный университет Черниговская политехника" Черниговская область 3777
54 Национальная академия внутренних дел Киев 3731
55 Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского Тернопольская область 3684
56 Ровенский государственный гуманитарный университет Ровенская область 3669
57 Львовский национальный университет природопользования Львовская область 3612
58 Национальный университет пищевых технологий Киев 3599
59 Национальный университет "Запорожская политехника" Запорожская область 3578
60 Национальный университет "Одесская юридическая академия" Одесская область 3528
61 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко Житомирская область 3377
62 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности Львовская область 3339
63 Ивано-Франковский национальный медицинский университет Ивано-Франковская область 3220
64 Львовский государственный университет внутренних дел Львовская область 3219
65 Львовский торгово-экономический университет Львовская область 3149
66 Полесский национальный университет Житомирская область 2994
67 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова Харьковская область 2982
68 Национальный университет "Острожская академия" Ровенская область 2944
69 Одесский национальный морской университет Одесская область 2898
70 Таврический национальный университет имени Вернадского Киев 2761
71 Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды Харьковская область 2749
72 Государственный университет инфраструктуры и технологий Киев 2741
73 Украинский государственный университет науки и технологий Днепропетровская область 2737
74 Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт" Харьковская область 2702
75 Полтавский государственный аграрный университет Полтавская область 2697
76 Сумский национальный аграрный университет Сумская область 2638
77 Государственный биотехнологический университет Харьковская область 2635
78 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого Львовская область 2617
79 Черкасский государственный технологический университет Черкасская область 2596
80 Буковинский государственный медицинский университет Черновицкая область 2573
81 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет Харьковская область 2562
82 Украинская академия книгопечатания Львовская область 2537
83 Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского Одесская область 2493
84 Киевский университет культуры Киев 2487
85 Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко Полтавская область 2442
86 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля Луганская область 2414
87 Международный гуманитарный университет Одесская область 2383
88 Днепровский государственный аграрно-экономический университет Днепропетровская область 2378
89 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко Хмельницкая область 2365
90 Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета Винницкая область 2358
91 Государственный налоговый университет Киевская область 2342
92 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко Львовская область 2278
93 Одесский национальный технологический университет Одесская область 2214
94 Львовская национальная академия искусств Львовская область 2145
95 Криворожский национальный университет Днепропетровская область 2134
96 Одесский национальный экономический университет Одесская область 2121
97 Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко Черниговская область 2100
98-99 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко Кировоградская область 2042
98-99 Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского Львовская область 2042
100 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры Днепропетровская область 2030

В таблице учли все заявления от поступающих на обучение для получения квалификационных уровней бакалавра и магистра на базе полного общего среднего образования по всем формам обучения на 1 августа 2023 года.

Рейтинг 2022 года можно просмотреть за ссылкой.

Автор: Марія Волошин