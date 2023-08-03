100 самых популярных украинских вузов среди абитуриентов в 2023 году

В 2023 году в вузы Украины подали заявления более 1,1 миллиона абитуриентов. Это включая более 720 тысяч заявлений от абитуриентов, поступающих после 11 класса для получения уровней бакалавра и медицинского магистра по всем формам обучения.

Таковы данные информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA". Именно она размещает рейтинговые списки абитуриентов,

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100 самых популярных украинских вузов среди абитуриентов 2023

31 июля завершился прием заявлений от абитуриентов, поступающих на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) после 11 класса.

Лидеры по количеству заявлений от абитуриентов – Львовская политехника и Львовский национальный университет имени Франко. Третья позиция – у Киевского национального университета имени Шевченко. Четвертое место занимает Киевский политехнический институт имени Сикорского. Пятое – Национальный авиационный университет.

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100 самых популярных заведений высшего образования по количеству заявлений от абитуриентов

№ Заведение высшего образования Регион Количество заявлений 1 Национальный университет "Львовская политехника" Львовская область 33059 2 Львовский национальный университет имени Ивана Франко Львовская область 32308 3 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Киев 30676 4 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Киев 30346 5 Национальный авиационный университет Киев 19267 6 Государственный торгово-экономический университет Киев 18009 7 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Черновицкая область 13617 8 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника Ивано-Франковская область 13142 9 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана Киев 12959 10 Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина Харьковская область 11374 11 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Киев 10793 12 Киевский университет имени Бориса Гринченко Киев 10695 13 Ужгородский национальный университет Закарпатская область 10128 14 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Днепропетровская область 9463 15 Луцкий национальный технический университет Волынская область 9351 16 Волынский национальный университет имени Леси Украинки Волынская область 9334 17 Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова Киев 8914 18 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» Харьковская область 7782 19 Национальный технический университет "Днепровская политехника" Днепропетровская область 7661 20 Национальный университет "Киево-Могилянская академия" Киев 7608 21 Западноукраинский национальный университет Тернопольская область 7220 22 Винницкий национальный технический университет Винницкая область 7182 23 Национальный медицинский университет имени Богомольца Киев 6781 24 Хмельницкий национальный университет Хмельницкая область 6387 25 Киевский национальный университет технологий и дизайна Киев 6316 26 Национальный университет водного хозяйства и природопользования Ровенская область 5872 27 Национальный лесотехнический университет Украины Львовская область 5865 28 Киевский национальный университет строительства и архитектуры Киев 5760 29 Национальный транспортный университет Киев 5594 30 Государственный университет "Житомирская политехника" Житомирская область 5545 31 Национальный университет "Одесская политехника" Одесская область 5501 32 Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Полтавская область 5423 33 Государственный университет информационно-коммуникационных технологий Киев 5287 34 Одесский национальный университет имени Мечникова Одесская область 5246 35 Университет таможенного дела и финансов Днепропетровская область 5143 36 Харьковский национальный университет радиоэлектроники Харьковская область 5093 37 Киевский национальный лингвистический университет Киев 5013 38 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого Черкасская область 4968 39 Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа Ивано-Франковская область 4962 40 Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого Харьковская область 4555 41 Запорожский национальный университет Запорожская область 4485 42 Сумский государственный университет Сумская область 4474 43 Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца Харьковская область 4441 44 Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова Винницкая область 4325 45 Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя Тернопольская область 4279 46 Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского Винницкая область 4257 47 Межрегиональная Академия управления персоналом Киев 4212 48 Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого Львовская область 4164 49 Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка Тернопольская область 4103 50 Винницкий национальный аграрный университет Винницкая область 4054 51 Донецкий национальный университет имени Василия Стуса Винницкая область 3941 52 Киевский национальный университет культуры и искусств Киев 3877 53 Национальный университет Черниговская политехника" Черниговская область 3777 54 Национальная академия внутренних дел Киев 3731 55 Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского Тернопольская область 3684 56 Ровенский государственный гуманитарный университет Ровенская область 3669 57 Львовский национальный университет природопользования Львовская область 3612 58 Национальный университет пищевых технологий Киев 3599 59 Национальный университет "Запорожская политехника" Запорожская область 3578 60 Национальный университет "Одесская юридическая академия" Одесская область 3528 61 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко Житомирская область 3377 62 Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности Львовская область 3339 63 Ивано-Франковский национальный медицинский университет Ивано-Франковская область 3220 64 Львовский государственный университет внутренних дел Львовская область 3219 65 Львовский торгово-экономический университет Львовская область 3149 66 Полесский национальный университет Житомирская область 2994 67 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова Харьковская область 2982 68 Национальный университет "Острожская академия" Ровенская область 2944 69 Одесский национальный морской университет Одесская область 2898 70 Таврический национальный университет имени Вернадского Киев 2761 71 Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды Харьковская область 2749 72 Государственный университет инфраструктуры и технологий Киев 2741 73 Украинский государственный университет науки и технологий Днепропетровская область 2737 74 Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт" Харьковская область 2702 75 Полтавский государственный аграрный университет Полтавская область 2697 76 Сумский национальный аграрный университет Сумская область 2638 77 Государственный биотехнологический университет Харьковская область 2635 78 Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого Львовская область 2617 79 Черкасский государственный технологический университет Черкасская область 2596 80 Буковинский государственный медицинский университет Черновицкая область 2573 81 Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет Харьковская область 2562 82 Украинская академия книгопечатания Львовская область 2537 83 Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского Одесская область 2493 84 Киевский университет культуры Киев 2487 85 Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко Полтавская область 2442 86 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля Луганская область 2414 87 Международный гуманитарный университет Одесская область 2383 88 Днепровский государственный аграрно-экономический университет Днепропетровская область 2378 89 Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко Хмельницкая область 2365 90 Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета Винницкая область 2358 91 Государственный налоговый университет Киевская область 2342 92 Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко Львовская область 2278 93 Одесский национальный технологический университет Одесская область 2214 94 Львовская национальная академия искусств Львовская область 2145 95 Криворожский национальный университет Днепропетровская область 2134 96 Одесский национальный экономический университет Одесская область 2121 97 Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко Черниговская область 2100 98-99 Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко Кировоградская область 2042 98-99 Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского Львовская область 2042 100 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры Днепропетровская область 2030

В таблице учли все заявления от поступающих на обучение для получения квалификационных уровней бакалавра и магистра на базе полного общего среднего образования по всем формам обучения на 1 августа 2023 года.

Рейтинг 2022 года можно просмотреть за ссылкой.