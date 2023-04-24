Обнародовали рейтинг университетов Украины в 2023 году
Источник:osvita.ua
Обнародовали ежегодный рейтинг украинских вузов по показателям данных наукометрической базы Scopus. Какие ЗВО – лидеры, читайте в материале.
Результаты рейтинга основываются на показателях цитируемости научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами. Рейтинг составили в апреле 2023 года.
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Рейтинг университетов Украины в 2023 году
В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и количестве их цитирований.
По этим показателям в рейтинге лидирует Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. "Серебро" получил Харьковский национальный университет имени Каразина. "Бронзу" – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.
Рейтинг вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Харьковский национальный университет имени Каразина;
- (+1) Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- (-1) Одесский национальный университет имени Мечникова;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Сумской государственный университет;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- (+1) Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- (-1) Донецкий национальный медицинский университет;
- Днепровский государственный медицинский университет;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- (+2) Национальный медицинский университет имени Богомольца;
- (-1) Украинский государственный химико-технологический университет;
- (+2) Харьковский национальный медицинский университет;
- (-2) Ужгородский национальный университет;
- (+3) Национальная медицинская академия последипломного образования имени Шупика;
- (-2) Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- (+1) Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт";
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- (+6) Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского;
- Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
- (-2) Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- (new) Запорожский государственный медико-фармацевтический университет;
- (-2) Таврический национальный университет имени Вернадского;
- (-2) Национальный технический университет "Днепровская политехника";
- (-1) Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки;
- (-3) Криворожский государственный педагогический университет;
- (+6) Национальный лесотехнический университет Украины;
- (-2) Криворожский национальный университет;
- Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;
- (-2) Винницкий национальный технический университет;
- (-4) Донецкий национальный технический университет;
- (+5) Национальный авиационный университет;
- (-2) Украинский государственный университет науки и технологий;
- Одесский национальный политехнический университет;
- (+6) Национальный университет водного хозяйства и природопользования;
- (+13) Западноукраинский национальный университет;
- (-2) Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;
- (-2) Буковинский государственный медицинский университет;
- (-1) Национальный фармацевтический университет;
- (-1) Национальный университет пищевых технологий;
- (-9) Одесская национальная академия пищевых технологий;
- Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова;
- (+12) Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
- (+27) Межрегиональная академия управления персоналом;
- (+13) Киевский национальный университет строительства и архитектуры;
- (+1) Сумской национальный аграрный университет;
- (+15) Национальный университет гражданской защиты Украины;
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;
- (-9) Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- (-4) Донбасская государственная машиностроительная академия;
- (+16) Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- (-9) Приазовский государственный технический университет;
- (-8) Ивано-Франковский национальный медицинский университет;
- Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого;
- (-11) Киевский национальный университет технологий и дизайна;
- (+4) Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;
- (+2) Запорожский национальный университет;
- (+10) Одесский национальный медицинский университет;
- (-3) Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры;
- (-3) Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя;
- (new) Государственный биотехнологический университет;
- (+11) Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова;
- (+6) Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;
- (-3) Черниговский национальный технологический университет;
- (-13) Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
- (+21) Херсонский государственный университет;
- (-4) Киевская школа экономики;
- (+4) Государственный университет инфраструктуры и технологий;
- (-3) Национальный университет "Запорожская политехника";
- (+5) Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
- (-18) Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского;
- (-2) Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка;
- (-9) Николаевский национальный университет имени Сухомлинского;
- (+6) Одесский государственный экологический университет;
- (+2) Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности;
- (-26) Хмельницкий национальный университет;
- (+4) Киевский национальный торгово-экономический университет;
- (+11) Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
- (-14) Государственный университет "Житомирская политехника";
- (-6) Черкасский государственный технологический университет;
- (+1) Украинская медицинская стоматологическая академия;
- (+6) Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
- Национальный транспортный университет;
- (+1) Национальный университет физического воспитания и спорта Украины;
- (-1) Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды;
- (-8) Донбасская национальная академия строительства и архитектуры;
- (+4) Львовский торгово-экономический университет;
- (+21) Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского;
- (-3) Луганский государственный медицинский университет;
- (+13) Днепровский государственный аграрно-экономический университет;
- (+1) Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного;
- (+8) Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого;
- (+8) Николаевский национальный аграрный университет;
- (+55) Мариупольский государственный университет;
- (+13) Государственный университет телекоммуникаций;
- (-3) Херсонская государственная морская академия;
- (+16) Белоцерковский национальный аграрный университет;
- (-4) Луцкий национальный технический университет;
- (+16) Полесский национальный университет;
- (-5) Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского;
- (-3) Одесская государственная академия строительства и архитектуры;
- (-5) Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- (-4) Херсонский национальный технический университет;
- (+16) Полтавская государственная аграрная академия;
- Бердянский государственный педагогический университет;
- (+5) Херсонский государственный аграрный университет;
- (-5) Одесский национальный экономический университет;
- (+6) Львовский национальный аграрный университет;
- (+7) Винницкий национальный аграрный университет;
- (-14) Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
- (+18) Киевский Университет имени Бориса Гринченко;
- (+10) Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко;
- (new) Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко;
- (-4) Международный гуманитарный университет;
- (+2) Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
- (-12) Одесский национальный морской университет;
- (+28) Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;
- (-11) Украинская академия книгопечатания;
- (-7) Университет банковского дела;
- (+4) Национальный педагогический университет имени Драгоманова;
- (-2) Центральноукраинский национальный технический университет;
- (-4) Одесская национальная академия связи имени Попова;
- Университет государственной фискальной службы Украины;
- (-3) Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
- (+2) Харьковский национальный университет внутренних дел;
- Харьковская государственная академия физической культуры;
- (new) Европейский университет;
- (+4) Университет таможенного дела и финансов;
- (-4) Днепровский государственный технический университет;
- (new) Военная академия (г. Одесса);
- (+3) Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко;
- (+10) Житомирский военный институт имени Королева;
- (+6) Львовский государственный университет внутренних дел;
- (+2) Полтавский университет экономики и торговли;
- (+2) Донбасский государственный педагогический университет;
- (+10) Украинская инженерно-педагогическая академия;
- (+1) Ровенский государственный гуманитарный университет;
- (+2) Уманский национальный университет садоводства;
- (-11) Университет имени Альфреда Нобеля;
- (+7) Национальная академия Национальной гвардии Украины;
- (-10) Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;
- (+6) Подольский государственный университет;
- (-10) Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко;
- (-1) Национальный университет «Острожская академия»;
- (-4) Открытый международный университет развития человека «Украина»;
- (new) Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого;
- (-3) Государственный университет экономики и технологий;
- (+4) Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко;
- (+6) Киевский национальный университет культуры и искусств;
- (+3) Государственное учреждение высшего образования Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины;
- (-1) Университет экономики и права «Шаг»;
- (-1) Национальный университет «Одесская морская академия»;
- (+1) Национальная академия внутренних дел;
- (+2) Университет Григория Сковороды в Переяславе;
- (+26) Киевский медицинский университет;
- (+1) Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия;
- (+11) Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
- Украинский католический университет;
- Национальная академия Службы безопасности;
- (+3) Национальный университет «Одесская юридическая академия»;
- (-1) Днепропетровский государственный университет внутренних дел;
- (+5) Донецкий государственный университет внутренних дел;
- (-2) Буковинский университет;
- (+2) Одесский государственный аграрный университет;
- (+10) Измаильский государственный гуманитарный университет;
- (+6) Львовский университет бизнеса и права;
- (-3) Мукачевский государственный университет;
- (+9) Международный европейский Университет;
- (+4) Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;
- Академия труда, социальных отношений и туризма;
- (-2) Киевский международный университет;
- (-1) Харьковский технологический университет "ШАГ";
- (new) Винницкая академия непрерывного образования;
- (-12) Львовский медицинский институт;
- (-10) Одесская государственная академия технического регулирования и качества;
- (new) Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия;
- (new) Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко;
- (-2) Коммунальное заведение Харьковская гуманитарно-педагогическая академия Харьковского областного совета;
- (new) Университет Короля Даниила;
- (-1) Международный университет финансов;
- (-7) Киевский национальный лингвистический университет;
- (-4) Одесский государственный университет внутренних дел;
- (new) Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт;
- (-4) Харьковская государственная академия дизайна и искусств;
- Харьковский международный медицинский университет;
- (new) Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления";
- (new) Украинская военно-медицинская академия;
- (-5) Львовский институт экономики и туризма;
- (-4) Бердянский университет менеджмента и бизнеса;
- (-8) Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия";
- (new) Харьковская государственная академия культуры;
- (-8) Киевский университет славистики;
- (-5) Национальная академия статистики, учета и аудита;
- (-8) Государственный университет информатики и искусственного интеллекта;
- (new) Днепровский гуманитарный университет;
- (-7) Технический университет Метинвест Политехника;
- (new) Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры;
- (-8) Киевский университет культуры;
- (New) Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского.
Что такое Scopus
Это библиографическая и реферативная база данных, а также инструмент отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.
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Данные Scopus употребляются для составления некоторых рейтингов ведущих институтов мира.
Читайте О вступлении придется забыть: какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.