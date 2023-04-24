Обнародовали рейтинг университетов Украины в 2023 году

24 апреля 2023, 17:49
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Источник:

osvita.ua

Обнародовали ежегодный рейтинг украинских вузов по показателям данных наукометрической базы Scopus. Какие ЗВО – лидеры, читайте в материале.

Результаты рейтинга основываются на показателях цитируемости научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами. Рейтинг составили в апреле 2023 года. 

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Рейтинг университетов Украины в 2023 году

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и количестве их цитирований.

По этим показателям в рейтинге лидирует Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. "Серебро" получил Харьковский национальный университет имени Каразина. "Бронзу" – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Рейтинг вузов по показателям базы данных SciVerse Scopus

  1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  2. Харьковский национальный университет имени Каразина;
  3. (+1) Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  4. (-1) Одесский национальный университет имени Мечникова;
  5. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  6. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  7. Сумской государственный университет;
  8. Национальный университет "Львовская политехника";
  9. Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
  10. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  11. (+1) Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  12. (-1) Донецкий национальный медицинский университет;
  13. Днепровский государственный медицинский университет;
  14. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  15. (+2) Национальный медицинский университет имени Богомольца;
  16. (-1) Украинский государственный химико-технологический университет;
  17. (+2) Харьковский национальный медицинский университет;
  18. (-2) Ужгородский национальный университет;
  19. (+3) Национальная медицинская академия последипломного образования имени Шупика;
  20. (-2) Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;
  21. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  22. (+1) Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт";
  23. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  24. (+6) Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского;
  25. Донецкий национальный университет имени Василия Стуса;
  26. (-2) Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  27. (new) Запорожский государственный медико-фармацевтический университет;
  28. (-2) Таврический национальный университет имени Вернадского;
  29. (-2) Национальный технический университет "Днепровская политехника";
  30. (-1) Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки;
  31. (-3) Криворожский государственный педагогический университет;
  32. (+6) Национальный лесотехнический университет Украины;
  33. (-2) Криворожский национальный университет;
  34. Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;
  35. (-2) Винницкий национальный технический университет;
  36. (-4) Донецкий национальный технический университет;
  37. (+5) Национальный авиационный университет;
  38. (-2) Украинский государственный университет науки и технологий;
  39. Одесский национальный политехнический университет;
  40. (+6) Национальный университет водного хозяйства и природопользования;
  41. (+13) Западноукраинский национальный университет;
  42. (-2) Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко;
  43. (-2) Буковинский государственный медицинский университет;
  44. (-1) Национальный фармацевтический университет;
  45. (-1) Национальный университет пищевых технологий;
  46. (-9) Одесская национальная академия пищевых технологий;
  47. Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова;
  48. (+12) Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  49. (+27) Межрегиональная академия управления персоналом;
  50. (+13) Киевский национальный университет строительства и архитектуры;
  51. (+1) Сумской национальный аграрный университет;
  52. (+15) Национальный университет гражданской защиты Украины;
  53. Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;
  54. (-9) Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
  55. (-4) Донбасская государственная машиностроительная академия;
  56. (+16) Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
  57. (-9) Приазовский государственный технический университет;
  58. (-8) Ивано-Франковский национальный медицинский университет;
  59. Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого;
  60. (-11) Киевский национальный университет технологий и дизайна;
  61. (+4) Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;
  62. (+2) Запорожский национальный университет;
  63. (+10) Одесский национальный медицинский университет;
  64. (-3) Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры;
  65. (-3) Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя;
  66. (new) Государственный биотехнологический университет;
  67. (+11) Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова;
  68. (+6) Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;
  69. (-3) Черниговский национальный технологический университет;
  70. (-13) Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
  71. (+21) Херсонский государственный университет;
  72. (-4) Киевская школа экономики;
  73. (+4) Государственный университет инфраструктуры и технологий;
  74. (-3) Национальный университет "Запорожская политехника";
  75. (+5) Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
  76. (-18) Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского;
  77. (-2) Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка;
  78. (-9) Николаевский национальный университет имени Сухомлинского;
  79. (+6) Одесский государственный экологический университет;
  80. (+2) Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности;
  81. (-26) Хмельницкий национальный университет;
  82. (+4) Киевский национальный торгово-экономический университет;
  83. (+11) Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
  84. (-14) Государственный университет "Житомирская политехника";
  85. (-6) Черкасский государственный технологический университет;
  86. (+1) Украинская медицинская стоматологическая академия;
  87. (+6) Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
  88. Национальный транспортный университет;
  89. (+1) Национальный университет физического воспитания и спорта Украины;
  90. (-1) Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды;
  91. (-8) Донбасская национальная академия строительства и архитектуры;
  92. (+4) Львовский торгово-экономический университет;
  93. (+21) Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского;
  94. (-3) Луганский государственный медицинский университет;
  95. (+13) Днепровский государственный аграрно-экономический университет;
  96. (+1) Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного;
  97. (+8) Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого;
  98. (+8) Николаевский национальный аграрный университет;
  99. (+55) Мариупольский государственный университет;
  100. (+13) Государственный университет телекоммуникаций;
  101. (-3) Херсонская государственная морская академия;
  102. (+16) Белоцерковский национальный аграрный университет;
  103. (-4) Луцкий национальный технический университет;
  104. (+16) Полесский национальный университет;
  105. (-5) Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского;
  106. (-3) Одесская государственная академия строительства и архитектуры;
  107. (-5) Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  108. (-4) Херсонский национальный технический университет;
  109. (+16) Полтавская государственная аграрная академия;
  110. Бердянский государственный педагогический университет;
  111. (+5) Херсонский государственный аграрный университет;
  112. (-5) Одесский национальный экономический университет;
  113. (+6) Львовский национальный аграрный университет;
  114. (+7) Винницкий национальный аграрный университет;
  115. (-14) Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
  116. (+18) Киевский Университет имени Бориса Гринченко;
  117. (+10) Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко;
  118. (new) Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко;
  119. (-4) Международный гуманитарный университет;
  120. (+2) Житомирский государственный университет имени Ивана Франко;
  121. (-12) Одесский национальный морской университет;
  122. (+28) Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;
  123. (-11) Украинская академия книгопечатания;
  124. (-7) Университет банковского дела;
  125. (+4) Национальный педагогический университет имени Драгоманова;
  126. (-2) Центральноукраинский национальный технический университет;
  127. (-4) Одесская национальная академия связи имени Попова;
  128. Университет государственной фискальной службы Украины;
  129. (-3) Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
  130. (+2) Харьковский национальный университет внутренних дел;
  131. Харьковская государственная академия физической культуры;
  132. (new) Европейский университет;
  133. (+4) Университет таможенного дела и финансов;
  134. (-4) Днепровский государственный технический университет;
  135. (new) Военная академия (г. Одесса);
  136. (+3) Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко;
  137. (+10) Житомирский военный институт имени Королева;
  138. (+6) Львовский государственный университет внутренних дел;
  139. (+2) Полтавский университет экономики и торговли;
  140. (+2) Донбасский государственный педагогический университет;
  141. (+10) Украинская инженерно-педагогическая академия;
  142. (+1) Ровенский государственный гуманитарный университет;
  143. (+2) Уманский национальный университет садоводства;
  144. (-11) Университет имени Альфреда Нобеля;
  145. (+7) Национальная академия Национальной гвардии Украины;
  146. (-10) Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;
  147. (+6) Подольский государственный университет;
  148. (-10) Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко;
  149. (-1) Национальный университет «Острожская академия»;
  150. (-4) Открытый международный университет развития человека «Украина»;
  151. (new) Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого;
  152. (-3) Государственный университет экономики и технологий;
  153. (+4) Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко;
  154. (+6) Киевский национальный университет культуры и искусств;
  155. (+3) Государственное учреждение высшего образования Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины;
  156. (-1) Университет экономики и права «Шаг»;
  157. (-1) Национальный университет «Одесская морская академия»;
  158. (+1) Национальная академия внутренних дел;
  159. (+2) Университет Григория Сковороды в Переяславе;
  160. (+26) Киевский медицинский университет;
  161. (+1) Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия;
  162. (+11) Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
  163. Украинский католический университет;
  164. Национальная академия Службы безопасности;
  165. (+3) Национальный университет «Одесская юридическая академия»;
  166. (-1) Днепропетровский государственный университет внутренних дел;
  167. (+5) Донецкий государственный университет внутренних дел;
  168. (-2) Буковинский университет;
  169. (+2) Одесский государственный аграрный университет;
  170. (+10) Измаильский государственный гуманитарный университет;
  171. (+6) Львовский университет бизнеса и права;
  172. (-3) Мукачевский государственный университет;
  173. (+9) Международный европейский Университет;
  174. (+4) Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;
  175. Академия труда, социальных отношений и туризма;
  176. (-2) Киевский международный университет;
  177. (-1) Харьковский технологический университет "ШАГ";
  178. (new) Винницкая академия непрерывного образования;
  179. (-12) Львовский медицинский институт;
  180. (-10) Одесская государственная академия технического регулирования и качества;
  181. (new) Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия;
  182. (new) Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко;
  183. (-2) Коммунальное заведение Харьковская гуманитарно-педагогическая академия Харьковского областного совета;
  184. (new) Университет Короля Даниила;
  185. (-1) Международный университет финансов;
  186. (-7) Киевский национальный лингвистический университет;
  187. (-4) Одесский государственный университет внутренних дел;
  188. (new) Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт;
  189. (-4) Харьковская государственная академия дизайна и искусств;
  190. Харьковский международный медицинский университет;
  191. (new) Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления";
  192. (new) Украинская военно-медицинская академия;
  193. (-5) Львовский институт экономики и туризма;
  194. (-4) Бердянский университет менеджмента и бизнеса;
  195. (-8) Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия";
  196. (new) Харьковская государственная академия культуры;
  197. (-8) Киевский университет славистики;
  198. (-5) Национальная академия статистики, учета и аудита;
  199. (-8) Государственный университет информатики и искусственного интеллекта;
  200. (new) Днепровский гуманитарный университет;
  201. (-7) Технический университет Метинвест Политехника;
  202. (new) Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры;
  203. (-8) Киевский университет культуры;
  204. (New) Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского.

Что такое Scopus

Это библиографическая и реферативная база данных, а также инструмент отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.

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Данные Scopus употребляются для составления некоторых рейтингов ведущих институтов мира.

Читайте О вступлении придется забыть: какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • У МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 продлится до 3 мая.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин