Трамп угрожает Гарварду "политическими" налогами

После того, как Министерство образования США заморозило 2,2 миллиарда долларов финансирования Гарварда, университет столкнулся с новыми угрозами со стороны властей США. Президент Дональд Трамп может наложить на вуз налоги как на "политическую организацию".

Он заявил, что это может произойти, если университет, по его словам, в дальнейшем будет продвигать политическую, идеологическую и террористическую "болезнь". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп выдвинул новые требования Гарварду

Администрация Трампа упрекает университеты по всей стране за их отношение к пропалестинскому студенческому протестному движению, которое всколыхнуло кампусы в прошлом году после нападения ХАМАСа на Израиль.

Трамп назвал протесты антиамериканскими и антисемитскими, обвинил университеты в распространении марксизма и пообещал прекратить предоставление федеральных грантов и контрактов университетам, которые не согласны с требованиями его администрации.

Заметим, что, согласно налоговому кодексу США, большинство университетов освобождено от уплаты федерального налога на прибыль, поскольку, что они "работают исключительно" в образовательных целях. Как именно Трамп может выполнить свою угрозу, пока неизвестно.

В Белом доме также заявили, что университет должен попросить извинения за свои действия.

Некоторые профессора и студенты вместо этого заявили, что протесты несправедливо связывают с антисемитизмом как причину для неконституционного наступления на академические свободы.

Напомним, что из-за выполнения требований администрации Дональда Трампа по усиленному государственному контролю за университетом, Гарварду и его филиалам могут ограничить финансирование на сумму еще почти 9 миллиардов долларов.