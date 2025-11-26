"Я вам напам'ятаю": украинцы по-особенному рассказывают в сети, что их мама – учительница

Украинцы присоединились в соцсети к новому интересному вызову. Они рассказывают без слов о том, что их мама учительница.

Часто просто иллюстрируют ответ картинкой или скриншотом. Вызов (челлендж) начала Виктория Кравченко в threads, информирует 24 Канал.

Как украинцы рассказывают о том, что их мама – учительница?

Кравченко написала: "Скажите, что ваша мама – учительница, не сказав, что ваша мама – учительница. Я начну...". И продемонстрировала скриншот своего сообщения и комментария мамы.

В описании к фото она отметила: "Вы забыли, а я вам напам'ятаю...". Мама пользовательницы соцсети написала ей, что в украинском языке нет слова "напам'ятаю", а есть "нагадаю". И получила ответ, что "это слово придумал Янукович. Это прикол". Мама же заметила, что тогда "напам'ятаю" надо брать в кавычки.



В соцсети – новый вызов / скриншот

Украинцы так прокомментировали вызов:

Я репетитор по украинскому и меня передергивает от такого. Очень часто говорю "напам'ятаю", "шо його казать, коли воно канєшно", "рація не робе", потому что это, бляха, наши культурные коды, мемы, то, что делает нас живыми и наш язык – по-настоящему нашим, а не законсервированным продуктом, который достается только для проведения школьных линеек.

Эх, подкину вам неожиданных аргументов для мамы слово "напам'ятаю" есть в украинском языке, и мы можем увидеть его у наших классиков, например, вот из Рыльского:

"І я забудуся, і, може, лиш припадком

Хтось, розглядаючи старих книжок сміття,

Незацікавленим напом'яне нащадкам

Мале моє життя."

Я тоже его помню, часто использую в жизни не только как мем.

О, знакомая ситуация от ребенка, у которого мама тоже учитель украинского языка.

После каждой ошибки в стори, звонит бабушка со словами: "Ты сейчас получишь!!! Ты что написала?!". И я каждый раз смеюсь и благодарю, что она у меня есть.

У нас с вами одна мама на двоих?

Ваша мама – золото.

Также украинцы иллюстрируют ответ на вопрос, демонстрируя список мамы-учительницы относительно присутствующих и отсутствующих учеников на уроке.



В соцсети – новый вызов / скриншот

Или же подбрасывают немного хвороста в языковой огонь, чтобы проверить, знают ли украинцы все "оттенки" слова "відкривати".



В соцсети – новый вызов / скриншот

Так, пользовательница имела в виду, что окно и форточку не "відкривають – а відчиняють". Также в украинском языке есть еще красивое слово "прочиняти", подсказывает Словарь украинского языка. Оно означает открывать немного, не совсем. В разговорной речи прочинять является синонимом к розчиняти, то есть открывать, раскрывать (двери, окно и т.д.).

