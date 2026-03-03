"Турция" или "Турция": как говорить, чтобы не попасть в коллизию
- Правильное название Турции на украинском – "Турция", а не "Турция".
- Название "Турция" происходит от старофранцузского Turquie, что означает "земля турок".
Довольно часто украинцы употребляют названия стран неправильно и не так, как утверждено в официальном правописании. Одна из таких стран, которая часто "страдает" от неправильного наименования через суржик – это Турция.
Довольно часто украинцы не задумываясь говорят неправильное название, и особенно это встречается в разговорной речи. Украинский языковед Александр Авраменко в утренней передаче канала 1+1 рассказал, какое название является правильным.
Как "Турцию" правильно назвать на украинском?
Украинский язык имеет звучное слово "Турция", его и надо употреблять, если говорите о государстве. Официальное название Турции – Турецкая Республика. Столица – Анкара. Самый большой город страны – Стамбул – расположен одновременно в Европе и Азии. Да и сама Турция расположилась сразу на двух континентах.
На северо-западе государство граничит с Грецией и Болгарией; на севере ее омывает Черное море; на северо-востоке граничит с Грузией; на востоке – с Арменией, азербайджанским эксклавом Нахичевань и Ираном; на юго-востоке – с Ираком и Сирией; на юге омывается Средиземным морем; на западе – Эгейским морем.
Около 80 % граждан страны идентифицируют себя турками.
Где взялось название "Турция"?
Название "Турция" (тур. Türkiye), которое употребляют в отношении современной республики Турция, происходит от старофранцузского Turquie. Оно же – от средневековых латинских форм Turchia, Turquia и греч. Τουρκία. Название означает "земля турок".
Первое письменное упоминание термина "тюрк" датируют примерно 735 годом.
Дубай или Дубаи: как правильно назвать самый большой город в Эмиратах?
Правильное название крупнейшего города в ОАЭ на украинском – Дубай.
Склоняется как существительное II склонения, например: Дубай, Дубаю, Дубая.
Дубаи можно употреблять только как форму местного падежа единственного числа (в ком/чем). Например: Я живу в Дубае.