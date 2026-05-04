Точно не "Туркмения": как не ошибиться в названии этой азиатской страны

Важно знать и правильно называть страны, потому что каждое название - это частичка их истории, культуры и самобытности. Когда мы употребляем аутентичное название, мы проявляем уважение к народу, его языку и традициям.

О правильном названии страны – Туркмения или Туркменистан, рассказываем со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Смотрите также Ошибка, которую делает каждый второй: вы точно неправильно называете этот областной центр

Как называется страна – Туркмения или Туркменистан?

Хотя в современном украинском языке есть четко определенные официальные названия стран, впрочем часто может возникнуть вопрос: как правильно называть государство – Туркмения или Туркменистан?

Путаница и сомнения возникают из-за того, что "Туркмения" активно употреблялась в советский период, когда существовала Туркменская ССР. Поэтому название было распространено в литературе, картографии и официальных документах.

Согласно действующему Украинским правописанием (2019) и международной практикой, правильное официальное название государства – Туркменистан (Türkmenistan). Именно так страна называет себя в собственной Конституции и дипломатических документах.

Суффикс -стан в тюркских и персидских языках означает "страна", "земля". Поэтому Туркменистан буквально переводится как "страна туркменов".

Это государство в Центральной Азии граничит с Казахстаном на севере, Узбекистаном – на севере и востоке, Ираном и Афганистаном – на юге. На западе ее омывает Каспийское море. Столица и самый большой город – Ашхабад. Страна Туркменистан – член ООН, Организации исламского сотрудничества.

В современной речи и официальных документах следует употреблять название – Туркменистан. Вариант "Туркмения" может встречаться в исторических или художественных контекстах, но уже не соответствует современной норме.

Подобные ошибки сохранились с советских времен в названиях бывших республик – Молдова / Молдавия, Армения / Армения.

Туркменистан – какие интересные факты вы знаете?

Несмотря на закрытость этой страны, туристам нужно получить визу, страна очень интересная. А некоторые факты – поражают.