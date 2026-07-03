Началась регистрация абитуриентов на творческие конкурсы и собеседования

В Украине на днях стартовал основной этап приемной кампании 2026 года. Также уже началась регистрация абитуриентов для участия в творческих конкурсах и индивидуальных собеседованиях в вузах.

Об этом сообщает Osvita.ua. Зарегистрироваться должны абитуриенты, планирующие поступать на творческие и спортивные специальности, а также те, кто имеет право поступать на основе собеседования вместо результатов НМТ.

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Как и когда нужно регистрироваться

Регистрация происходит через электронный кабинет. Для этого абитуриент должен внести информацию в модуль кабинета: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".

Заявления на вступительные испытания дают возможность принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах, а после их успешного прохождения – с 19 июля подать заявления на поступление в вузы.

Важно! Заявления на вступительные испытания (творческий конкурс или собеседования) не являются заявлениями на поступление.

Регистрация на собеседования и творческие конкурсы продлится до 10 июля – для поступления на бюджет или по контракту.

Абитуриенты, планирующие поступать исключительно на контракт, могут регистрироваться до 25 июля.

Вступительные испытания – собеседования или творческий конкурс – в вузах для абитуриентов на бюджет будут проходить в несколько этапов с 8 по 19 июля включительно.

Для абитуриентов, поступающих исключительно на контракт, собеседования и творческие конкурсы пройдут до 1 августа.

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Вступительная кампания 2026: последние новости