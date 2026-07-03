Об этом сообщает Osvita.ua. Зарегистрироваться должны абитуриенты, планирующие поступать на творческие и спортивные специальности, а также те, кто имеет право поступать на основе собеседования вместо результатов НМТ.
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Как и когда нужно регистрироваться
Регистрация происходит через электронный кабинет. Для этого абитуриент должен внести информацию в модуль кабинета: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".
Заявления на вступительные испытания дают возможность принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах, а после их успешного прохождения – с 19 июля подать заявления на поступление в вузы.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Важно! Заявления на вступительные испытания (творческий конкурс или собеседования) не являются заявлениями на поступление.
Регистрация на собеседования и творческие конкурсы продлится до 10 июля – для поступления на бюджет или по контракту.
Абитуриенты, планирующие поступать исключительно на контракт, могут регистрироваться до 25 июля.
Вступительные испытания – собеседования или творческий конкурс – в вузах для абитуриентов на бюджет будут проходить в несколько этапов с 8 по 19 июля включительно.
Для абитуриентов, поступающих исключительно на контракт, собеседования и творческие конкурсы пройдут до 1 августа.
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Вступительная кампания 2026: последние новости
- 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов, а также профессиональных колледжей на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего.
- 1 июля начался ключевой этап вступительной кампании 2026 года. С этого дня стартует и регистрация электронных кабинетов, необходимых для подачи заявлений о поступлении в магистратуру.
- В этом году украинские абитуриенты, завершившие обучение в школах стран Европы, впервые смогут поступить в высшие учебные заведения Украины без сдачи НМТ. Вместо него им будут зачтены результаты их национальных выпускных экзаменов.