Как будут проходить творческие конкурсы при поступлении в вузы в 2026 году
- Творческие конкурсы для поступления в вузы в 2026 году будут проходить в очном формате с обязательной видеофиксацией.
- Исключение сделают для военных и абитуриентов с оккупированных территорий или тех, кто сдавал НМТ за рубежом.
Поступающие в вузы, которые должны будут в этом году сдать творческий конкурс, будут проходить его только в очном формате. При этом с обязательной видеофиксацией.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на норму в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году. Его обнародовало Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Как будет происходить поступление на бакалавриат в 2026 году
Как будет происходить творческий конкурс в 2026 году?
Речь идет о конкурсах творческих или физических способностей, которые предусматривает поступление на творческие, художественные и спортивные специальности.
Исключение сделают для поступающих, которые являются военными, находятся на временно оккупированной территории или составляли НМТ в 2026 году за рубежом.
Только такие абитуриенты смогут пройти творческий конкурс дистанционно. Однако также с видеофиксацией.
Творческий конкурс для каждого абитуриента будет проходить в пределах одного дня. Результат оценивания должны обнародовать не позднее чем на следующий день.
В МОН акцентировали, что использование очного формата проведения конкурса и обязательная видеофиксация позволит преодолеть проблему непрозрачности конкурсов и улучшить доверие к системе поступления.
Смотрите также Количество украинских вузов, в которых будет "нулевой" курс, увеличили
Какие еще изменения предложило МОН в Порядке?
На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
- вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
- введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.