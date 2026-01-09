Укр Рус
9 января, 10:44
Как будут проходить творческие конкурсы при поступлении в вузы в 2026 году

Мария Волошин
Основні тези
  • Творческие конкурсы для поступления в вузы в 2026 году будут проходить в очном формате с обязательной видеофиксацией.
  • Исключение сделают для военных и абитуриентов с оккупированных территорий или тех, кто сдавал НМТ за рубежом.

Поступающие в вузы, которые должны будут в этом году сдать творческий конкурс, будут проходить его только в очном формате. При этом с обязательной видеофиксацией.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на норму в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году. Его обнародовало Министерство образования и науки Украины.

Как будет происходить творческий конкурс в 2026 году?

Речь идет о конкурсах творческих или физических способностей, которые предусматривает поступление на творческие, художественные и спортивные специальности.

Исключение сделают для поступающих, которые являются военными, находятся на временно оккупированной территории или составляли НМТ в 2026 году за рубежом.

Только такие абитуриенты смогут пройти творческий конкурс дистанционно. Однако также с видеофиксацией.

Творческий конкурс для каждого абитуриента будет проходить в пределах одного дня. Результат оценивания должны обнародовать не позднее чем на следующий день.

В МОН акцентировали, что использование очного формата проведения конкурса и обязательная видеофиксация позволит преодолеть проблему непрозрачности конкурсов и улучшить доверие к системе поступления.

Какие еще изменения предложило МОН в Порядке?

На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих:

  • увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
  • уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
  • повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
  • вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
  • введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.