Участники дополнительной сессии НМТ получили приглашение на тестирование

Участники дополнительной сессии национального мультипредметного теста 2025 года уже получили приглашение на тестирование. Дополнительная сессия продлится в течение 14 – 25 июля.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Приглашение можно загрузить из персональных кабинетов участников.

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Участники дополнительной сессии НМТ-2025 получили приглашение

В приглашении указали дату и время проведения НМТ, а также адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ), в котором будет проходить тестирование.

Важно! Информация о месте тестирования является конфиденциальной и предназначена только для участников тестирования. УЦОКО призывает воздержаться от ее распространения и разглашения личных данных.

Для тех, кто будет сдавать НМТ в Украине, время начала указали по киевскому времени. А для тех, кто будет участвовать в тестировании за рубежом, – по местному времени.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В Центре советуют заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут проезда. В случае опоздания вас не допустят к ТЭЦ.