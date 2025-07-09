Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Запрошення можна завантажити з персональних кабінетів учасників.

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Учасники додаткової сесії НМТ-2025 отримали запрошення

У запрошенні вказали дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування.

Важливо! Інформація про місце тестування є конфіденційною й призначена лише для учасників тестування. УЦОЯО закликає утриматися від її поширення та розголошення особистих даних.

Для тих, хто складатиме НМТ в Україні, час початку зазначили за київським часом. А для тих, хто братиме участь у тестуванні за кордоном, – за місцевим часом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

У Центрі радять заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду. У разі запізнення вас не допустять до ТЕЦ.