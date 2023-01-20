Школьники в одном из облцентров теперь во время учебы будут ходить на прогулки

Во львовских школах вводят ежедневные прогулки для учеников. Однако нововведение будет касаться только младших классов.

Руководитель управления образования Львова Андрей Закалюк рассказал, что прогулки будут проходить в учебное время. При этом в любую погоду.

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Во львовских школах вводят прогулки для учеников

Так, в школах города Льва внедряют и будут реализовывать проект "Гайда на прогулку". Поэтому ученики младших классов местных школ теперь будут ежедневно ходить на улицу на прогулку. При этом вне зависимости от погодных условий.

За границей так поступают. Мы легко можем это воплотили и в наших учебных заведениях,

– подчеркнул Закалюк.

Следовательно, местные власти будут просить руководителей школ поддержать эту идею. Расписание уроков при этом в каждом учебном заведении могут быть подкорректированы. Родителей же просят давать детям в школу зонтики, теплую одежду, обувь.

Также глава управления образования ЛГС добавил, что во втором семестре изменений в обучении школьников не предусмотрено. По его словам, у школы есть укрытия, а проблем с отоплением нет.

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