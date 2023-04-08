Украинских учеников в Польше могут не аттестовать: чего делать не стоит
Источник:Служба образовательного омбудсмена
В большинстве европейских стран, куда украинцы эвакуировались из-за войны, дети должны учиться в местных школах. Польша не исключение.
При этом в этой стране есть обязательные обязательства. В частности, касаются прогула уроков школьниками.
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Почему в Польше опасно прогуливать школу
Если ученик без уважительных причин прогуливает в течение месяца более половины занятий, его могут не аттестовать по одному или нескольким предметам.
Согласно местному законодательству, систематические прогулы занятий в школе или училище угрожают "деморализации" ребенка. Так что в таком случае ученика могут привлечь к воспитательным мерам.
Также по посещению школы детьми их родители могут получить штраф от 86 тысяч до 430 тысяч грн.
В случае длительного отсутствия ученика в школе или незачисления его в школу делом будет заниматься суд. Он обязан заставить родителей или законных представителей отправить ребенка в школу.
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- В Германии дети 6 – 16 лет также обязаны учиться в школах.
- Если родители забирают ребенка без согласия директора школы, могут получить штраф. В случае повторных нарушений они могут быть привлечены к строгой ответственности.
- Штрафы зависят от федеральной земли. Варьируются от 35 евро в день в Бремене до 2500 евро в Берлине.
- Что интересно, немецкая полиция активно проверяет аэропорты на наличие семей, участвующих в несанкционированных школьных каникулах. Также проверяют согласованность такого прогула ученика со школой.