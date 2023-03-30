Глава МОН сделал важное заявление об украинских учениках, которые учатся за границей

Минобразования планирует снизить нагрузку на украинских школьников, которые сейчас получают образование за рубежом. В частности, МОН намерена засчитывать академические результаты таких учеников в Украине.

Об этом во время встречи с директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы заявил глава Минобразования Оксен Лисовой.

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Лисовой сделал важное заявление об учениках-беженцах

Министр считает, что сотрудничество МОН и Всемирного банка позволит проанализировать образовательные программы Украины и тех стран, в которых находятся украинские дети.

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В частности, в министерстве надеются таким образом проанализировать и сопоставить образовательные программы между Украиной и странами, в которых учатся украинцы.

Для нас критически важно уменьшить нагрузку на детей и сделать возможным зачисление их академических результатов в Украину,

– подчеркнул Лисовой.

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Какие бесплатные программы обмена для учеников

FLEX

Это популярная программа для обмена учеников 8, 9 и 10-х классов, рожденных с 1 января 2006 года по 15 июля 2008 года. Также нужно хорошо владеть английским для уровня своего класса, отвечать требованиям визы J-1 и не находиться в США дольше 3 месяцев в течение последних 5 лет.

HMC Projects

Это ассоциация частных школ-пансионов Великобритании, позволяющей школьникам из Центральной и Восточной Европы учиться по программе, полностью или частично покрывающей расходы. Программа рассчитана на старшеклассников в возрасте 16 – 17 лет. Отбор учеников проходит в два этапа – тестирование на знание языка и интервью.

UWC

Это международная программа обмена для школьников 10 и 11 классов с частичным или полным финансированием. Школьник может попасть на обучение в один из 18 колледжей в Европе, Азии, Америке или Африке.

Украина Global Scholars (UGS)

Это благотворительная организация, которая уже помогла 214 украинским талантливым ученикам старших классов из небогатых семей учиться в лучших школах-пансионатах и колледжах мира. Набирают учеников 15 – 17 лет.