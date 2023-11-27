Непогода в Украине "изменила" формат обучения учащихся: в каких регионах ввели дистанционку

27 ноября в Украине фиксируют сложные погодные условия, в частности, снегопады. Так что школы в некоторых областях изменили формат работы.

Учеников при этом переводят на дистанционку. Где школьники 27 ноября учатся в рамках дистанционной формы обучения, рассказывает Образование 24.

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В каких регионах Украины ввели дистанционку в школах

Киев и область

Школам Киева 27 ноября в КГГА рекомендовали перейти на смешанный формат работы из-за снегопада. Так, сегодня школы работают очно. Отправлять ли ребенка в учебное заведение, решали родители.

Садики в столице работают офлайн.

В Киевской ОВА при этом сообщили, что школьников области перевели на дистанционку на сегодня. Садики работают очно.

Одесса

В Одесском горсовете отметили, что из-за сложных погодных условий 27 ноября ученики в городе будут учиться дистанционно. Все же в каждой школе будет работать дежурный класс на каждой параллели.

Садики работают очно.

Кропивницкий и Кировоградская область

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович рекомендовал руководителям районов, общин, начальникам управлений и отделов образования изменить форму обучения 27 ноября.



Так, школьники на Кировоградщине сегодня учатся дистанционно. На маршруты не выехал ни один школьный автобус, подвозящий детей в опорные школы, уточнила руководитель областного департамента образования Эльза Лещенко. И добавила, что значительное количество садиков работает онлайн.

Черкассы

Школы в Черкассах 27 ноября перевели на дистанционную форму обучения, сообщили в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

Черниговщина

В Черниговской ОГА школам области также советовали 27 ноября перейти на дистанционную форму обучения через сложные погодные условия, сообщил Суспильному руководитель управления образования и науки Черниговской ОГА Юрий Музыка. Если учащиеся проживают в пешей доступности от учебного заведения, школы могут принимать решение о формате обучения самостоятельно.

В Чернигове учебные заведения работают в обычном режиме.

Полтавщина

В Полтавской области 362 школы 27 ноября также перешли на дистанционку из-за непогоды, рассказала Суспильному пресс-секретарь ОВА Анна Васецкая. Не посещают сегодня школу ученики в 40 общинах области.

В некоторых городах школы могут работать очно или смешанно. В селах дети учатся дистанционно. Как будут учиться ученики 28 ноября, будет зависеть от погодных условий.