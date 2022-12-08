Украинские школьники будут изучать информатику по-новому
Источник:osvita.ua
В школах Украины МОН намерена обновить изучение информатики. В течение этого учебного года будут пилотно внедряться образовательные изменения.
Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Изменения в рамках совместного проекта создаются МОН, Минцифрами и программой EU4DigitalUA.
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Информатику в школах реформируют
Участие в проекте примут 50 школ из разных регионов Украины.
К пилотированию привлекут украинских и международных экспертов.
Результаты мониторинга эффективности внедрения будут проработаны по окончании учебного года.
В дальнейшем Институт модернизации содержания образования предоставит предложения о возможности использования инноваций на уроках информатики в школах.
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МОН планирует реформировать историю в школах
- Министерство образования и науки намерено реформировать предмет истории в школе.
- Первоначально чиновники планируют разработать соответствующую концепцию.
- В МОН уже создали соответствующую рабочую группу. В ее состав входят специалисты министерства, педагоги, ученые и историки.
- Следовательно, ожидают, что проект документа подадут на рассмотрение директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН не позднее 1 июня 2023 года.
- Руководство МОН рассмотрит соответствующую концепцию реформирования исторического образования в школах до 1 июля 2023 года.