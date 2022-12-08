Украинские школьники будут изучать информатику по-новому

В школах Украины МОН намерена обновить изучение информатики. В течение этого учебного года будут пилотно внедряться образовательные изменения.

Соответствующий приказ подписал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. Изменения в рамках совместного проекта создаются МОН, Минцифрами и программой EU4DigitalUA.

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Информатику в школах реформируют

Участие в проекте примут 50 школ из разных регионов Украины.

К пилотированию привлекут украинских и международных экспертов.

Результаты мониторинга эффективности внедрения будут проработаны по окончании учебного года.

В дальнейшем Институт модернизации содержания образования предоставит предложения о возможности использования инноваций на уроках информатики в школах.

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