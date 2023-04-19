В Украине изменят правила отчисления и обновления студентов в вузах
Источник:МОН
В Минобразования намерены изменить правила отчисления, возобновления и перевода студентов, а также условия предоставления академического отпуска. Для этого объявили общественное обсуждение.
В МОН заявили, что редакция соответствующего Положения устарела и требует изменений. Предложения будут приниматься в течение трех недель.
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В Украине изменят правила отчисления и обновления в вузах
Так, в Украине действовало Положение о порядке перевода, отчисления и обновления студентов высших учебных заведений, утвержденное в 1996 году. Однако документ не отвечает действующему образовательному законодательству и требует обновления.
Замечания и предложения Минобразования будут принимать в форме сравнительной таблицы к проекту новой редакции Положения до 10 мая. Их необходимо отправлять по электронному адресу infozvo@mon.gov.ua.
Результаты разместят на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.