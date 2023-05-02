В МОН сделали заявление об уменьшении учебной нагрузки на учеников
Источник:МОН
Устранение двойной нагрузки с детей, которые из-за войны выехали за границу, является приоритетом для МОН. Ведь ученики учатся сразу по двум программам – украинской и программе страны пребывания.
Важен также вопрос перезачисления результатов обучения, полученных за границей, после возвращения таких школьников на Родину. Об этом говорили во время встречи глава МОН Оксен Лисовой и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Важно Обязательная очная учеба и отчисления учеников из школ: сетью ходят два фейка
В МОН сделали заявление об уменьшении нагрузки на учеников
Лисовой и Горбачев обсудили в целом проблемы образования во время военного положения и пути их решения. В частности, такие как:
- компенсация образовательных потерь;
- обновление содержания образования;
- продолжение реформы НУШ в базовой и старшей школе;
- оказание психологической помощи участникам образовательного процесса.
Также сфокусировали внимание и на обеспечении доступа к образованию, в частности, на восстановлении поврежденной и разрушенной образовательной инфраструктуры, устранении нехватки мест в учебных образованиях отдельных регионов и обеспечении учреждений обустроенными укрытиями.
Читайте "Реагировать жестко": Лисовой заявил о необходимости смены культуры в учебных заведениях
Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.