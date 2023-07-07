На территории Харьковской области возобновляют очное обучение. Соответствующее решение было принято 7 июля на заседании Рады обороны.

Однако такой формат обучения будет возможен только для тех учебных заведений, которые имеют специализированное укрытие. Среди других требований – готовность системы оповещения и т.д.

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В Харьковской области возобновляют очное обучение

Решение Совета обороны касается обучения в детсадах, школах, училищах, колледжах и вузах области.

Если учебные заведения выполняют вышеуказанные требования, директора школ могут давать разрешение на офлайн-обучение в своем учебном заведении. Или согласовать другой формат получения образования.

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По словам главы Харьковщины, кроме специализированных укрытий, должны быть проработаны пути эвакуации из учебного заведения, созданы запасы воды и медикаментов, организованы уроки безопасности по действиям в случае воздушной тревоги.

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