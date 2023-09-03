В МОН разрешили ученикам иногда "прогуливать" уроки

Глава МОН Украины Оксен Лисовой призвал в такой ситуации руководствоваться здравым смыслом. Нельзя отправлять ребенка в школу, если ему плохо или он болен, считает он.

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Ученики в Украине могут иногда "прогуливать" школу

Министр отметил: даже если в школе есть укрытие, детям, которые не спали ночью, лучше отдохнуть дома, чтобы восстановить силы. А наверстать пропущенный материал они могут благодаря, например, Всеукраинской школе онлайн.