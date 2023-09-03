Глава МОН Украины Оксен Лисовой призвал в такой ситуации руководствоваться здравым смыслом. Нельзя отправлять ребенка в школу, если ему плохо или он болен, считает он.
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Ученики в Украине могут иногда "прогуливать" школу
Министр отметил: даже если в школе есть укрытие, детям, которые не спали ночью, лучше отдохнуть дома, чтобы восстановить силы. А наверстать пропущенный материал они могут благодаря, например, Всеукраинской школе онлайн.
Мы можем делать определенные рекомендации, давать определенные указания. Но все равно родители и учитель определяют, как им лучше достичь цели,
– считает министр.
Лисовой добавил, что нельзя сравнивать потенциал и состояние всех школьников.
Есть общая стратегия, относящаяся к психологическому состоянию ребенка. Есть работа в рамках программы "Ты как?" и перезагрузки службы психологического сопровождения образовательного процесса. А есть индивидуальное состояние ребенка, индивидуальная реакция на его способности, на его потребность в каждой конкретной ситуации,
– акцентировал Лисовой.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Решения будут приниматься на местах.
- Так, в Украине работу возобновило около 13 тысяч школ.
- На обучение вернулись 3 миллиона 951 тысяча учеников. Около полумиллиона из них должны учиться оффлайн.
- 84% школ имеют обустроенные укрытия.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр.
- На тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
- К слову, с начала полномасштабной войны в Украине уже полностью отстроили более 500 школ, разрушенных россиянами.