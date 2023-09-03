Глава МОН Украины Оксен Лисовой призвал в такой ситуации руководствоваться здравым смыслом. Нельзя отправлять ребенка в школу, если ему плохо или он болен, считает он.

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Ученики в Украине могут иногда "прогуливать" школу

Министр отметил: даже если в школе есть укрытие, детям, которые не спали ночью, лучше отдохнуть дома, чтобы восстановить силы. А наверстать пропущенный материал они могут благодаря, например, Всеукраинской школе онлайн.

Мы можем делать определенные рекомендации, давать определенные указания. Но все равно родители и учитель определяют, как им лучше достичь цели,
– считает министр.

Лисовой добавил, что нельзя сравнивать потенциал и состояние всех школьников.

Есть общая стратегия, относящаяся к психологическому состоянию ребенка. Есть работа в рамках программы "Ты как?" и перезагрузки службы психологического сопровождения образовательного процесса. А есть индивидуальное состояние ребенка, индивидуальная реакция на его способности, на его потребность в каждой конкретной ситуации,
– акцентировал Лисовой.

Важно Качественное и современное образование: как выбрать лучшую школу для ребенка

Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине

  • Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Решения будут приниматься на местах.
  • Так, в Украине работу возобновило около 13 тысяч школ.
  • На обучение вернулись 3 миллиона 951 тысяча учеников. Около полумиллиона из них должны учиться оффлайн.
  • 84% школ имеют обустроенные укрытия.
  • Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
  • Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр.
  • На тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
  • Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
  • К слову, с начала полномасштабной войны в Украине уже полностью отстроили более 500 школ, разрушенных россиянами.