Очільник МОН України Оксен Лісовий закликав у такій ситуації керуватися здоровим глуздом. Не можна відправляти дитину в школу, якщо їй погано чи вона хвора, вважає він.
Читайте Здобуття освіти як виклик: як навчатимуться учні у різних регіонах України з 1 вересня
Учні в Україні можуть іноді "прогулювати" школу
Міністр зауважив: навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, краще відпочити вдома, аби відновити сили. А надолужити пропущений матеріал вони можуть завдяки, наприклад, Всеукраїнській школі онлайн.
Ми можемо робити певні рекомендації, давати певні настанови. Але все одно батьки й вчитель визначають, як їм краще досягнути мети,
– вважає міністр.
Лісовий додав, що не можна порівнювати потенціал та стан усіх школярів.
Є загальна стратегія, яка стосується психологічного стану дитини. Є робота в рамках програми "Ти як?" і перезавантаження служби психологічного супроводу освітнього процесу. А є індивідуальний стан дитини, індивідуальна реакція на її спроможності, на її потребу в кожній конкретній ситуації,
– акцентував Лісовий.
Важливо Якісна та сучасна освіта: як обрати найкращу школу для дитини
Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Рішення ухвалюватимуть на місцях.
- Так, в Україні роботу відновило майже 13 тисяч шкіл.
- На навчання повернулися 3 мільйони 951 тисяча учнів. Близько пів мільйона з них мають вчитися офлайн.
- 84% шкіл мають облаштовані укриття.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр.
- На тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- До слова, з початку повномасштабної війни в Україні вже повністю відбудувати понад 500 шкіл, зруйнованих росіянами.