Харьковские школьники могут вернуться за парты уже с 1 сентября
Источник:Харьковский горсовет
Харьковские ученики с 1 сентября могут снова сесть за парты своих школ. В городе с нового учебного года хотят ввести комбинированное обучение.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что многие родители просят возобновить очное обучение. Так что в городе активно работают над обустройством в школах укрытий.
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В Харькове могут ввести комбинированное обучение
На сегодняшний день, уточнил Терехов, укрытие имеет около ста школ Харькова.
Я хочу, чтобы 1 сентября наши дети начали обучение в комбинированном режиме, особенно первоклассники. Это очень важно, потому что они должны научиться писать, читать, а онлайн это сделать невозможно. Кроме того, они должны быть социализированы,
– подчеркнул харьковский мэр.
И добавил, что сейчас в городе активно обустраивают укрытие, чтобы ученики могли комбинированно учиться. Однако учиться в таком формате с 1 сентября смогут школьники не всех учебных заведений Харькова.
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Когда стартуют летние каникулы в школах Харькова
- 3 июня начнутся летние каникулы в харьковских школах.
- Последние звонки будут проходить онлайн.
- Аттестаты и свидетельства об образовании будут выдаваться в укрытиях, отметили в городском департаменте образования.