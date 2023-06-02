Харьковские школьники могут вернуться за парты уже с 1 сентября

Харьковские ученики с 1 сентября могут снова сесть за парты своих школ. В городе с нового учебного года хотят ввести комбинированное обучение.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что многие родители просят возобновить очное обучение. Так что в городе активно работают над обустройством в школах укрытий.

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В Харькове могут ввести комбинированное обучение

На сегодняшний день, уточнил Терехов, укрытие имеет около ста школ Харькова.

Я хочу, чтобы 1 сентября наши дети начали обучение в комбинированном режиме, особенно первоклассники. Это очень важно, потому что они должны научиться писать, читать, а онлайн это сделать невозможно. Кроме того, они должны быть социализированы,

– подчеркнул харьковский мэр.

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И добавил, что сейчас в городе активно обустраивают укрытие, чтобы ученики могли комбинированно учиться. Однако учиться в таком формате с 1 сентября смогут школьники не всех учебных заведений Харькова.

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