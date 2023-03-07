Без домашних заданий, детсадов и буллинга: как украинцы учатся и получают образование в Бельгии

После полномасштабного вторжения в Бельгию приехали более 60 тысяч украинцев. Большинство временно перемещенных лиц – женщины с детьми. Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе узнала, как украинцы получают образование в бельгийских учебных заведениях, какие различия между системами образования в Бельгии и Украине, и удается ли совмещать обучение в двух заведениях одновременно.

Территориально Бельгия раразделена на три региона: Фландрия, Валлония и столица Брюссель. Каждый из регионов имеет свои особенности, и что очень важно – официальный язык, на котором идет обучение.

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Украинцы, получившие временное убежище в Бельгии, также имеют право посещать школы или поступать в университеты. Для поступления в школу нужно отправить официальную заявку, в случае нехватки мест – учебное заведение должно выдать документ с подтверждением отказа в регистрации. В университет украинцев зачисляют на основе всеобщего отбора.

В эксклюзивных интервью 24 Каналу украинцы в Бельгии поделились своим опытом в отношении бельгийских учебных заведений.

Система обучения в Бельгии

Система обучения в Бельгии кардинально отличается от украинской. В стране отсутствует такое понятие, как "детские садики", которые есть в Украине. Есть дошкольные классы для детей от 2,5 лет. Такие заведения развивают познавательные навыки детей, творчество и умение общаться. В дошкольных классах нет уроков, все излагается через игры. Большинство таких заведений прикреплены к конкретной начальной школе, иногда даже имеют общее здание.

Образование в Бельгии обязательно для детей от 5 до 18 лет. В стране существует два способа обучения: посещение школы в коммуне или домашнее обучение. Однако смешанная форма обучения в Бельгии невозможна. В целом, школьное образование в Бельгии – бесплатное.

Школы делятся на начальную (6–12 лет) и среднюю (12–18 лет). В отличие от Украины, обучение в школах делится на три цикла. В начальной школе дети овладевают чтением, письмом, математикой, но также есть предметы по биологии, музыке, религии и истории. Среднее школьное образование дает учащимся больше выбора. После получения общей основы во время первого цикла, в раздельном ученике могут сфокусироваться на конкретных предметах.

Дети учатся с 8:30 до 16:00 каждый день. Объем домашнего задания значительно меньше, чем в Украине, иногда отсутствует вообще. Каждую среду в Бельгии санитарный день, поэтому дети идут домой в 12:00. Несмотря на отличия, есть и общие особенности между украинскими и бельгийскими школами: пропускать занятия без уважительной причины запрещено, также ведется журнал посещаемости.

Отсутствие дневного сна и горячих обедов: особенности дошкольного образования

Татьяна Даниэль-Холландерс живет в Бельгии не первый год. Она воспитывает двух сыновей, которые посещают класс типа украинского садика. Дочь Татьяны учится в начальной школе первого класса.

По ее словам, когда детям исполнилось два года, ей начали поступать брошюры с приглашениями из разных районных садов. Через полгода малыши пошли в дошкольный класс.

Отсутствие дневного сна и горячих обедов – это главное отличие от украинских детских садов. В Бельгии вместо сна дети имеют большой перерыв. А вместо горячей пищи – три перерыва, когда они едят фрукты, бутерброды и десерт.

Вы должны сами готовить для своего ребенка ланч-бокс, для меня это было очень неудобно и неправильно. Того, что дают в садике, по-моему, недостаточно, я бы давала хотя бы суп, но в нашем садике вообще не кормят,

– говорит Татьяна.

Условия и отношение к украинцам и бельгийцам одинаковы. По словам украинки, в прошлом мае к ней приезжала сестра и ее дети посещали садик два месяца.

Хотя они и посещали не полный год, им пришлось заплатить. Садик сделал скидку 50% как для украинцев, и они отдали 30 евро. Хотя так мы платим 60 евро в год,

– отметила женщина.

Татьяна делится, что ее дети ходят в садик с удовольствием, как и ее дочь посещает школу. Система обучения женщине нравится.

У нас спокойный город и есть большая школа, она начинается с детского сада и до 6 класса. Поэтому с той группой, с которой ребенок начал, он будет с ними до 6 класса,

– говорит она.

Практические знания, отсутствие домашнего задания и экстернат в Украине

Украинка Юлия Тимошенко рассказала об опыте своего 14-летнего сына Егора, который учится в бельгийском колледже на нидерландском языке. Семья проживает в бельгийском регионе Фландрия. Мать подростка делится, что место в учебном заведении нашли быстро и парню нравится учеба.

Отношения со сверстниками хорошие, здесь очень пресекается буллинг и расизм, никакого отрицательного отношения я не заметила. Егору нравится учиться и импонируют учителя. Преподаватели все молодые, гибкие, креативные, они учитывают интересы детей, не учат сугубо по учебникам,

– говорит Юлия.

По ее словам, учеников не держат в рамках, учителя рассказывают об интересных темах до тех пор, пока дети не насытятся этой информацией. Мать Егора отмечает, что бельгийское образование направлено на изучение того, что потребуется в жизни. К примеру, Егор изучает экономику, где объясняют как можно сэкономить.

Юлия говорит, что среди главных отличий от украинской системы то, что в Бельгии дети изучают религию и не имеют домашних заданий.

Относительно нагрузки – учебный день начинается с 8:30 и длится до 16:00, есть обеденный перерыв – один час. Но при этом дети в большинстве своем не получают домашнее задание. Бельгийцы считают, что дети должны успевать делать все в школе,

– рассказывает мама подростка.

По словам женщины, ее сын продолжает экстерном учиться в Украине. Из-за отсутствия уроков семья привлекла двух репетиторов – подтягивают алгебру и геометрию. Несмотря на большую нагрузку, совмещать обучение можно.

Сочетание украинского и бельгийского образования и обязательные языковые классы для подростков

Татьяна Федоренко с детьми находится в Бельгии с апреля прошлого года. В первые месяцы ее сын занимался только онлайн с украинской школой. Но впоследствии новые бельгийские знакомые предложили все-таки попробовать местную школу хотя бы во вторую половину дня. До 13:00 у детей обычно сложные уроки, а физкультура, рисование, драма и разные квесты – после долгого обеденного перерыва до 15:20.

Несмотря на языковой барьер, мальчик нашел друзей, с которыми продолжает дружить и сейчас.

У моего сына поначалу был шок от того, что все говорят на непонятном языке, он стоял в углу в стороне от детей. Но к концу этого первого школьного дня разыгрался, раззнакомился, нашел нескольких семилеток, кто так же как он знает пару слов на английском, и общение сложилось,

– делится опытом Татьяна.

Сейчас ее сын посещает школу в течение всего дня. Специально для украинцев администрация школы создала дополнительные уроки нидерландского, некоторые проходят как игры. В заведение приезжает обустроенный автобус с учительницей, и там дети учат язык. По словам Татьяны, школа оказывает большую поддержку.

Для подростков, не владеющих одним из официальных языков Бельгии, сначала нужно овладеть языком, а затем изучать школьный материал. Для ее 12-летней дочери в городе не нашли средней школы со специальным OKAN классом, где дети из разных стран учат только язык. Поэтому сейчас девочка самостоятельно ездит на автобусе в другой город, чтобы получить образование.

Она успешно интегрировалась, поскольку свободно владеет английским, за несколько месяцев языкового класса она начала говорить по-нидерландски, поэтому после стажировки ее оставили в бельгийском седьмом классе (если считать по нашей системе). Это исключение, обычно требуется больше времени для овладения языком,

– делится успехами Татьяна.

По словам женщины, в школе каждый учащийся имеет свой ноутбук, довольно часто домашнее задание делают командами в виде презентаций. Несмотря на большую нагрузку, Татьяна не исключает того, что ее дочь может вернуться в языковой класс. Украинку также поразила помощь со стороны кураторов.

Они очень заботятся о дочери, верят в ее таланты, помогают, мотивируют. Впечатляет то, что они заинтересованы в ученике, в маленьком человеке, в персоналии, а не в оценках. Это неравнодушие чувствуется на всех уровнях,

– говорит женщина.

Дочь Татьяны дружит и с украинцами, и с бельгийцами. Однако украинские друзья подростку импонируют больше, поэтому девочка ищет их в Бельгии и с помощью интернета. Женщина верит, что сочетание бельгийской и украинской школ – это новая суперсила, и это поможет ее детям в будущем.

Смена школы и новые правила для украинцев

Украинка Анна Авраменко приехала с сыном в Брюссель в прошлом марте, и из-за переезда они уже успели сменить место учебы. Сначала украинцы жили в семье бельгийцев, и в первое время найти школу было легче. По словам женщины, тогда достаточно было просто прийти с одним родителем в школу, обратиться к директору и автоматически по рекомендации бельгийца поступить в школу.

В первой школе обучение не было эффективным из-за создания специального класса для украинцев. Тогда сын Анны не имел прогресса с французским языком, а преподавательница не понимала детей. Однако в целом отношение к украинцам было теплое. Первое время группа продленного дня и еда были бесплатными.

Анна делится, что летом 2023 после переезда найти школу было уже сложнее. По ее словам, после смены правил нельзя было устроиться в школу по рекомендации. Тогда оформить заявку в школу ей помогла знакомая бельгийка. Сейчас устроиться в школу можно только через коммуну.

С этого года уже за кормление и группу продленного дня нужно платить. Из-за статуса временной защиты мы получили скидку в 50% на школьные обеды. В новой школе отличаются правила – родители не могут заходить в школу, даже чтобы поговорить с учительницей,

– говорит женщина.

Для того чтобы пообщаться с преподавателем, родители пишут запрос на встречу в дневнике ребенка, и учителя каждый день должны его просматривать. Кроме того, детям выдают папки с новостями о школе, куда кладут от квитанций за еду до анонсов культурных программ.

Новой школой Анна довольна больше. Ее сын посещает класс вместе с бельгийцами и потому у него ощутимый прогресс в изучении французского языка. Женщина делится, что из минусов это закрытая столовая в начале учебного года и слабая система обучения.

Удивляет, что нет такого объема домашнего задания, как в украинской школе. Программа по математике слабее Украины, поэтому стараемся заниматься отдельно. Однако физически нет времени посещать украинскую школу онлайн,

– рассказала украинка.

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В начальной школе у ребенка есть время на детство

Диана Михайлова-Касими проживает с ребенком во франкоязычном регионе. За последний год пришлось сменить две школы. К украинцам относятся нейтрально. В бельгийских школах царит толерантность и проявлений расизма не было. По словам Дианы, если сравнивать украинскую и бельгийскую систему образования, в Украине была больше нагрузки.

В Бельгии дети представлены сами себе. В отличие от Украины, родители не участвуют в учебном процессе. В начальной школе изучают арифметику и язык. На первый взгляд мне даже показалось, что нагрузки недостаточно. Однако здесь ребенок имеет время на свое детство, не надо давить на ребенка и делать уроки до 12 ночи,

– делится своими впечатлениями женщина.

Украинка отметила, что каждый раз задачу оценивают по-разному – иногда максимально в 10 баллов, иногда – в 20. Учитель всегда пишет, какое количество баллов было максимальнім и заработал ребенок. Домашние задания есть, однако они не ежедневные. Задания большого объема приходятся на выходные, однако сдать их можно посреди недели. Есть и контрольные срезы, о которых сообщают в начале учебной недели, поэтому есть возможность подготовиться.

Раз в четверть ребенку выдают табель успеваемости. Среди оценки знаний есть и такое оценивание дисциплины того, как ребенок дружит в классе, поддерживает ли чистоту в классе, не является ли конфликтным. Если знания оценивают по баллам, такие вопросы – комментариями. Будут ли влиять эти отзывы – я не знаю,

– делится Диана.

Еще одним отличием между украинской и бельгийской школами является родительское собрание. В Бельгии родителям заранее посылают запрос на встречу и после согласования учитель общается лично с родителями отдельно.

Женщина поделилась, что ее ребенок учит французский язык. Несмотря на сложности в начале, сейчас есть первые успехи.

Результат зависит от атмосферы и риторики внутри семьи. Когда ты начинаешь стимулировать, ты видишь итог. Поэтому в моем случае сначала было тяжело, потому что это новый язык и трудно перестроиться. Однако, мотивационными шагами, объяснениями на данном этапе трудностей я не вижу,

– поделилась Диана.

Дети хотели погрузиться в себя: украинка об опыте работы в школе

Украинка Ирина Гюденс переехала в Бельгию еще в 2013 году. У женщины образование дошкольного обучения и после начала полномасштабного вторжения ее пригласили работать учительницей в украинском классе. В это время женщина искала работу и школу для своих детей. По ее словам, в Антверпен приехали более 10 тысяч украинцев и 40% из них – дети. Поэтому и сейчас потребность в украинских учителях. Местные власти даже предоставляют льготные условия, чтобы только найти работников в украинские классы.

По словам Ирины, в Бельгии разрешено сразу идти в школу, обучение бесплатное и доступ – свободный. Первые месяцы для детей оказались сверхтяжелыми. Дети боялись не только из-за новых обстоятельств, но и из-за языкового барьера. Особенно тяжело было детям 5–7 лет, первое время они плакали и срывали обучение.

Меня пригласили в две школы, где находились украинские дети, чтобы я приходила туда помогать. Моя задача была оказать моральную, психологическую поддержку и объяснять, как выполнять задачи. Я приходила после обеда, переводила и говорила, что нужно сделать в их тетрадях,

– поделилась Ирина.

Украинка отметила, что она работала с детьми всех возрастов от 5 до 15 лет. В местной школе первое время украинские дети были очень расстроены, не хотели учиться и хотели просто погрузиться в себя.

Они были из Бучи и я поняла, что они не пережили все те моменты и им было просто не до учебы, было тяжело детям. И мне предлагали с ними пойти в лес, не принуждать их учиться, а просто пойти гулять. Психологи рекомендовали сначала помочь ребенку успокоиться, а обучение догонят впоследствии,

– говорит Ирина.

В общем, отношение к украинцам в Бельгии очень положительное. Женщина рассказала, что все неравнодушные передавали одежду, школьные канцтовары. Несмотря на незнание языка, бельгийские дети обнимали украинских детей и очень тепло приняли их. Ирина отмечает, что бельгийская система образования более ориентирована на раскрытие личности и развитие талантов ребенка.

С сентября женщина работает над другим проектом. Ирина призналась, что она очень быстро привязывается к детям и каждую историю пропускает через себя – и такая работа нелегкая в моральном смысле.

Бельгийские вузы: цены и эффективность

После полномасштабного вторжения кроме подростков в Бельгию переехали и студенты. Учеба в бельгийских вузах платная, однако при наличии временной защиты украинцы могут учиться по ценам как для граждан Европейского союза. Отметим, бакалаврское образование в Бельгии длится три года, а в Украине четыре.

Студентка Левенского университета Полина Пашкова получает бакалаврскую степень на факультете бизнеса и администрирования. Сейчас Полина учится на первом курсе.

Девушка решила поступить на этот факультет, потому что была студенткой в Харьковском национальном университете имени Каразина на специальности финансы и банковское дело. Сейчас Полина продолжает учиться в украинском вузе. По ее словам, достаточно сложно совмещать обучение в двух университетах на очной форме.

Немного больше внимания я уделяю Левенскому университету, но украинская лекционная часть мне очень помогает усвоить материал,

– говорит девушка.

Студентка говорит, что бельгийская и украинская системы отличаются.

Бельгийская система направлена на практику и дальнейшую работу, в то время как в Украине преподают более теоретические знания,

– сказала она.

По словам Полины, несмотря на отсутствие оригиналов документов из школы и украинского вуза, администрация университета отнеслась с пониманием. Также со стороны иностранных студентов украинка не чувствует негатива, наоборот – очень теплое отношение. Всего среди 650 студентов на факультете 10 украинцев.

В этом учебном году в Левенском университете для украинцев действовали льготы: за год обучения Полина заплатила 170 евро. Для сравнения, стандартная цена для студентов из стран ЕС: стоимость года обучения составляет две тысячи евро.

Лилия Очкус учится на магистерской программе в Свободном университете Брюсселя. По ее словам, она поступала в вуз на общих условиях. Для поступления не нужно было сдавать экзамены – только заполнить заявку на веб-сайте и отправить копии документов.

Студентка рассказывает, что в вузе создана кампания Help Ukraine, где украинцы могут запросить консультацию, помощь с жильем или с изучением языка. Сравнивая бельгийскую систему образования и украинскую, Лилия считает, что вузы из Украины более эффективны.

По собственному опыту могу сказать, что в украинском университете у меня было больше возможностей проконсультироваться с преподавателями по поводу работ, оценивание было другое и, по моему мнению, студенческих инициатив тоже было больше,

– говорит она.

Однако, если говорить о преимуществах, в Бельгии есть возможность применить свои знания и преподаватели объясняют материал, опираясь на свой опыт, а не на теоретические наработки.

Отсутствие стипендий и приветствование российской оппозиции

Украинка Соломия Гера училась в Свободном университете Брюсселя и до полномасштабного вторжения. Девушка собственными глазами видела, как университет и Бельгия поддерживают украинцев. Через день после нападения России, 25 февраля, девушка получила электронное письмо от ректората о солидарности с Украиной. Однако преподаватели не отнеслись с пониманием к украинцам, которые уже учились в вузе.

Лично я через неделю после начала полномасштабной войны, очевидно, даже не думала о науке и нормальной жизни, которая продолжалась на кампусе. Я вернулась волонтерить в Украину. Мои преподаватели исключений не делали и те семинары, на которых я должна присутствовать, – они изъяли мою оценку за отсутствие,

– рассказала Соломия.

Это объяснялось равными условиями среди студентов и невозможностью делать исключение только для одного человека, потому что такие действия несправедливы. Также преподаватели не шли на уступки по отсрочке представления работ.

По словам студентки, впоследствии ректорат инициировал помощь украинским студентам, которые не могли учиться в украинских вузах. Тогда администрация пообещала принять студенчество и дать возможность продолжать обучение в мирных условиях. Отдел международных связей создал центр помощи helpukraine@ulb.be. Кроме того, была организована передача конвоя гуманитарной помощи к польской границе и сбор вещей. Однако в вузе не был создан универсальный механизм принятия срочно на обучение.

В марте ректорат встретился с украинскими студентами, чтобы обсудить возможности помощи, выслушать всех и вообще познакомиться с украинцами на кампусе. Впоследствии администрация решила, что "переход" из украинского университета в бельгийский непрост из-за языкового барьера. Курсы преподаются на французском и часто не являются эквивалентными. Поэтому украинцам предоставили статус приглашенного студента и они имели возможность оставаться в кампусе до конца учебного года, чтобы учить отдельный модуль, включающий курсы французского языка и факультативно английского языка.

Однако, чтобы продолжить обучение в 2022–2023 году, украинцы должны были поступить в вуз на общих основах.

Стипендий не предполагалось, оплата за обучение – такая же, как для бельгийцев и европейцев. Около 835 евро в год, если есть статус беженца. В общем, я не считаю, что ULB был очень активен и особенно помогал украинцам. Как минимум гораздо меньше, чем я бы этого хотела и чем другие бельгийские вузы,

– поделилась впечатлениями Соломия.

Девушка отмечает, что гуманизм является ценностью этого бельгийского вуза, поэтому они решили привечать российскую оппозицию и студентов в надежде, что те будут против Путина.