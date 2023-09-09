О том, как функционируют украинские школы в Бельгии, что преподавают детям и где можно получить документ об образовании украинского образца, узнавала корреспондент 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.

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Украинская школа имени Ярослава Мудрого в Брюсселе

В Брюсселе с 2009 года работает украинская школа имени Ярослава Мудрого при приходе Украинской греко-католической церкви. Это учебное заведение сотрудничает с Международной украинской школой, позволяющей учащимся получить образовательный документ украинского образца. Обучение проходит каждую субботу с 9:00 до 16:00. В школе учатся дети 1 – 11 классов, а также действуют четыре дошкольные группы.



Украинская школа имени Ярослава Мудрого в Брюсселе / фото Софии Назаренко

Заместитель директора школы Андриана Семенченко рассказывает, что после начала полномасштабного вторжения количество учащихся резко возросло. По ее словам, еженедельно прибывало 20 – 30 новых детей. В прошлом учебном году в школу зачислили 300 учеников, а сейчас добавилось еще 170 воспитанников. Также появилась старшая школа – 10 и 11 классы.



Украинская школа имени Ярослава Мудрого в Брюсселе / фото Софии Назаренко

Мы открыли новые классы. У нас были параллельные (А и Б) с 1 по 4 классы. Сейчас будет пятый параллельный и, вероятнее всего, шестой. И добавилась еще одна группа дошкольников,

– говорит она.

Семенченко отмечает, что в школе много домашних заданий, поскольку дети посещают учебное заведение только раз в неделю. Поэтому учителя пытаются сгруппировать материал так, чтобы все успеть.

Первоочередная цель – научить детей, то есть чтобы это были образованные украинцы. Мы сотрудничаем с Международной украинской школой, которая тестирует наших детей в конце года. После экзаменов им выдают документ об образовании,

– сказала заместитель директора школы в Брюсселе.



Украинская школа имени Ярослава Мудрого в Брюсселе / фото Софии Назаренко

Школа шесть дней в неделю: сочетание украинских и бельгийских уроков

Ученик четвертого класса украинской школы имени Ярослава Мудрого Кирилл Лобас рассказал, что посещает уроки уже второй год. Мальчик делится, что ему нравятся уроки чтения, английского и украинского языка. Кроме уроков школьник отмечает творческую деятельность учебного заведения.

Во время последнего звонка мы пели гимн Украины, нам давали разные подарки. Кроме учебы мы ставим спектакли украинских сказок. На премьеру приглашаем родителей,

– говорит мальчик.

Ольга Лобас, мать Кирилла, отдала сына в украинскую школу, чтобы и дальше приучать ребенка к украинскому языку и культуре. По ее словам, они переехали в Брюссель в прошлом году из Купянска Харьковской области. Поскольку эта школа имеет аккредитацию, то в случае возвращения в Украину у мальчика будет сертификат о завершении украинской школы.

Когда я отдавала сына в украинскую школу, у него не было друзей, и ему было тяжело общаться с местными детьми. Моя цель была, чтобы он учился с нашими, украинскими детьми. Для меня очень важно, чтобы он смог рассуждать на украинском языке, знать украинские традиции,

– говорит мама Кирилла.

Поскольку мальчик посещает бельгийскую школу, мама делится, что украинскую программу дети изучают раньше. По ее словам, это хорошо, поскольку ребенку сначала объясняют все на украинском языке, а дальше – на французском. Однако совмещать учебные заведения иногда сложно из-за двойной нагрузки.

В эту же школу ходит и пятиклассница Валерия Пелых. В Бельгию семья переехала в апреле. Ребенка сразу же записали в бельгийскую нидерландскоязычную школу. Однако по субботам девочка посещает украинские уроки.



Украинские дети в Бельгии / фото Софии Назаренко

Мама Валерии говорит, что образовательный процесс в украинской школе нравится как ей, так и ребенку.

Мы довольны, ребенок доволен, что рядом украинцы. Она с удовольствием ходила в школу в течение года,

– делится Светлана Пелых.

Мать ученицы рассказывает, что основное внимание в школе уделяется математике и украинскому языку. Несмотря на то, что обучение проходит по украинской программе, Светлана считает, что всеми предметами трудно овладеть за один день.

Женщина делится, чтобы получить образовательный документ украинского образца, ее дочь сдавала экзамены по английскому языку, математике, украинскому языку и чтению. Такие экзамены предусмотрены в конце каждого учебного года. Аттестаты только привезли в Бельгию, поэтому дети вскоре узнают свои результаты.



Украинские дети в Бельгии / фото Софии Назаренко

Бельгийскую школу посещаем параллельно. Нелегко совмещать, но в нашем случае мы более или менее справляемся. Мне кажется, что для подростков тяжелая и украинская школа, и бельгийская, а совмещать две очень тяжело. Особенно, когда есть проблемы в коллективе,

– рассказала Светлана Пелых.

Украинская школа имени Артемия Димида в городе Шарлеруа

Украинская школа имени Артемия Димида – это воскресная школа, созданная в честь героя АТО и участника Майдана – Артемия Димида. Он погиб на Донецком направлении 18 июня 2022 года.

Эта школа не аккредитована, поэтому обучение проходит по собственной программе. Школа основана на базе прихода Успения Пресвятой Богородицы греко-католической церкви в городе Шарлеруа. Все учителя – профессиональные преподаватели, однако работают на волонтерских началах. Отец Михаил преподает детям религиоведение.



Украинская школа имени Артемия Димида в городе Шарлеруа /фото Софии Назаренко

Преподаватель школы Светлана Хопта рассказывает, что школа предусматривает украиноязычное пространство, где дети поддерживают связь с родными корнями.

В воскресной школе дети учатся три часа, чтобы сохранить память об истории, языке, украинской культуре и обычаях,

– говорит учительница.

Учебное пространство открылось в начале лета и уже есть 20 учеников. Детей поделили по возрастным категориям. Младшую группу посещают дети, не умеющие читать и писать, в возрасте от трех до семи лет. Средняя группа работает для детей с 8 до 11 лет, старшая – с 13 до 18 лет. По словам преподавательницы, если количество учащихся возрастет, нужно будет искать большее помещение, поскольку комната рассчитана максимум на 15 детей. В пространстве две комнаты: для старших и младших.



Украинская школа имени Артемия Димида в городе Шарлеруа / фото Софии Назаренко

В школе преподают уроки украинского языка, литературы и истории. Также проводятся мастер-классы, где дети рисуют или делают браслеты. Для старших детей устраивают обсуждение статей на разные темы. Иногда все ходят вместе в парк.

Очень часто проводим уроки, на которых обсуждаем творчество украинского автора, читаем произведение, а затем рисуем героя этого рассказа,

– делится Светлана Хопта.

Украинская субботняя школа "Серденько" имени Василия Стуса

Украинская школа "Серденько" имени Стуса расположена в городе Антверпен. Обучение проходит каждую субботу. Школу основали в прошлом году, после начала полномасштабной войны. По словам директора школы Богданы Сугай, учебное заведение будет существовать до конца войны.



Украинская субботняя школа "Серденько" имени Василия Стуса / фото Софии Назаренко

В школе есть ученики 1 – 9 классов, а также группа пятилетних детей, которые только готовятся поступить в учебное заведение. В прошлом году в школу ходили 186 учеников, а сейчас, в начале учебного года, это количество выросло до 211.

Директор рассказывает, что школа получила аккредитацию, однако не для всех учеников.

Мы думали, что школа будет работать только год, потому что война скоро закончится. Когда мы проработали целый год, выпустили первоклассников, полностью выполнив программу МОН, поняли, что дети остаются без документа,

– делится Богдана Сугай.



Украинская субботняя школа "Серденько" имени Василия Стуса / фото Софии Назаренко

В конце концов, уже учащиеся второго класса и первоклассники получают документы об образовании украинского образца. У старших детей этой необходимости нет: они уже зарегистрированы в своих украинских школах. Директор рассказывает, что учителя преподают по украинской программе, хотя времени изложить материал за один день не хватает. Учащимся задают много домашнего задания. Если те не справляются, учителя помогают онлайн.

Мы воспитываем настоящих украинцев. Цель нашей школы – сохранить каждого украинца в этом мире. В это время все украинцы разделились и многие останутся в Европе, но они должны знать и помнить свои корни. А те, кто вернется в Украину, должны быть сильными и образованными, чтобы восстанавливать Украину,

– говорит Богдана Сугай.

Учебное заведение функционирует на средства родителей. За эти деньги школа может выплачивать зарплату учителям, которая в соответствии с законодательством Бельгии является волонтерской, а также – покрывать коммунальные расходы. Помещение не арендуют: его предоставил муниципалитет. Директор рассказывает, что за год обучения удалось создать собственную библиотеку. Книги хранятся в приходском зале Украинской греко-католической церкви, где все желающие могут ознакомиться с литературой.

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Творческое пространство "Крила" в Брюгге

В Брюгге каждую субботу работает украинское творческое пространство "Крила". В первой половине дня детей обучают украинскому языку и литературе, истории, традициям и культуре. После перерыва проходят творческие занятия и театральная студия.



Творческое пространство "Крила" в Брюгге / фото Софии Назаренко

Проект был создан в прошлом году. Тогда работали две группы детей – старшая и младшая. В этом году уже появилась средняя группа. Руководитель проекта Марина Снецар говорит, что эту школу посещает до 60 учеников.



Творческое пространство "Крила" в Брюгге / фото Софии Назаренко

Творческое пространство работает на волонтерской основе, помогают друзья – меценаты и социальная служба, которая выплачивает волонтерские средства. Директор рассказывает, что помещения они не арендуют: им его бесплатно предоставляет бельгийский юрист Франсис.

Собственно, он предоставлял первые средства, чтобы волонтеры могли работать, и возмещал средства за канцелярские материалы. Сначала даже давал деньги на соки и сладости для детей,

– говорит Снецар.

Руководитель проекта рассказывает, что в пространстве работают не только учителя. Идея создания школы возникла у украинки, уже долго проживавшей в Брюгге. Она хотела предоставлять психологическую поддержку детям, а затем присоединились учителя, арт-терапевты и режиссер.

"Рідна школа" в Льеже

"Рідна школа" в Льеже – одно из первых украиноязычных учебных заведений. Эту школу основали во второй половине 40-х годов прошлого столетия. Поскольку менялись поколения, ее деятельность приостанавливали на определенное время. Окончательно школа возобновила свою деятельность в 2010 году. Сейчас обучение проходит раз в две недели каждую субботу. Воспитанниками являются дети от 3 до 15 лет.



"Рідна школа" в Льеже / фото Софии Назаренко

Директор школы Юлия Коростылева говорит, что учебное заведение – это волонтерский проект и ученики не получат документ об образовании. После полномасштабного вторжения в школе произошли изменения, в частности начали обучать по украинской программе. С этого года к предметам добавляют математику.

Мы не сертифицированы. В прошлом году у большинства были онлайн-уроки в украинских школах, поэтому такой необходимости не было. Мы можем только помочь подготовиться к сертификации,

– говорит руководительница.

Среди преподавателей нет профессиональных педагогов, однако все учителя имеют высшее образование. Юлия Коростылева рассказывает, что бесплатное обучение – это принципиальная позиция школы. Не все профессиональные учителя готовы работать на волонтерских началах. Школьникам домашнее задание задают, однако оценок не ставят.



"Рідна школа" в Льеже / фото Софии Назаренко

В классе мы не тратим время на проверку задания. Выполняет ли ученик уроки – это проблема отношения семьи к учебному процессу. На перерыве учитель может дать отзыв о выполнении,

– говорит директор.

Бельгийско-украинская школа в Антверпене

В Антверпене в этом году открыли бельгийско-украинскую школу "БелУкра". Обучение проходит в соответствии с бельгийским режимом, но по украинской программе. Для детей уже подготовили десять классов, а к преподавательскому составу присоединились 15 учителей.



Бельгийско-украинская школа в Антверпене / фото Софии Назаренко

Образовательный проект предусмотрен для украинских подростков от 12 до 17 лет. В школе преподают не только украинские предметы, но помогают интегрироваться в бельгийское общество во время специальных инфосессий. Также для украинских воспитанников ввели уроки нидерландского (фламандского) языка.

Справочно! Фламандский язык (Vlaams) – это разговорное (неофициальное) название нидерландского языка в Бельгии.



Бельгийско-украинская школа в Антверпене / фото Софии Назаренко

Кроме обучения для учащихся устраивают ярмарки и мастер-классы, а также проводят экскурсии.