Украинские старшеклассники смогут поступить в зарубежные вузы бесплатно

Ученики 8 – 11 классов имеют возможность получить стипендию в зарубежных вузах. В этом им поможет некоммерческая организация Ukraine Global Scholars.

UGS уже приступила к отбору. Его открыли на сайте организации.

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Украинские школьники смогут поступить в зарубежные вузы бесплатно

Подать заявку на участие ученики могут до 31 марта 2023 года.

Так, на программе школьникам:

окажут бесплатную помощь при поступлении в лучшие школы-пансионы и университеты США и мира;

помогут с прохождением летних стажировок в ведущих компаниях нашего государства;

поддержат финалистов программы во время обучения за границей.

К слову, подать заявку на участие в программе может каждый ученик 8 – 11 классов. Также те школьники, которые примут перерыв в учебе после выпуска из школы. Но они должны знать английский, не могут заплатить за услуги консультантов по поступлению за границу и хотят впоследствии работать в Украине после обучения.

Чтобы пройти отбор в школу, следует преодолеть три этапа:

заполнить анкету на участие, которая предусматривает несколько вопросов, большое произведение, список достижений и прикрепление копий табелей за последние три года обучения.

онлайн-тестирование по английскому языку и математике, аналогичное реальным экзаменам;

интервью с основателями и менторами программы.

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