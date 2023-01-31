Украинские старшеклассники смогут поступить в зарубежные вузы бесплатно

31 января 2023, 11:00
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Источник:

Образование

Ученики 8 – 11 классов имеют возможность получить стипендию в зарубежных вузах. В этом им поможет некоммерческая организация Ukraine Global Scholars.

UGS уже приступила к отбору. Его открыли на сайте организации.

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Украинские школьники смогут поступить в зарубежные вузы бесплатно

Подать заявку на участие ученики могут до 31 марта 2023 года.

Так, на программе школьникам:

  • окажут бесплатную помощь при поступлении в лучшие школы-пансионы и университеты США и мира;
  • помогут с прохождением летних стажировок в ведущих компаниях нашего государства;
  • поддержат финалистов программы во время обучения за границей.

К слову, подать заявку на участие в программе может каждый ученик 8 – 11 классов. Также те школьники, которые примут перерыв в учебе после выпуска из школы. Но они должны знать английский, не могут заплатить за услуги консультантов по поступлению за границу и хотят впоследствии работать в Украине после обучения.

Чтобы пройти отбор в школу, следует преодолеть три этапа:

  • заполнить анкету на участие, которая предусматривает несколько вопросов, большое произведение, список достижений и прикрепление копий табелей за последние три года обучения.
  • онлайн-тестирование по английскому языку и математике, аналогичное реальным экзаменам;
  • интервью с основателями и менторами программы.

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Австрия предлагает стипендии украинским ученым

  • Украинские молодые ученые также имели возможность получить немалые стипендии от Австрии и проводить исследования в Вене.
  • Молодых кандидатов наук Украины приглашал Институт гуманитарных исследований в Вене.
  • При этом предлагал исследовательские стипендии в размере нескольких тысяч евро.
  • Присоединиться к программе могли кандидаты наук в области гуманитарных или социальных наук.
  • Победители конкурса могут в течение четырех месяцев работать над своим исследованием в австрийском Институте гуманитарных исследований Вены. Также получат ежемесячную стипендию в размере 2 500 евро (если стипендиат еще учится) или 3 000 евро (если ученый уже защитил диссертацию).

Автор: Марія Волошин