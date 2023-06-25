В МОН рассказали, когда напечатают учебники для 6-х классов НУШ

В Украине продолжают публиковать учебники для Новой украинской школы. В частности, для 6-х классов.

Замглавы МОН по вопросам среднего образования Андрей Сташков во время образовательного фестиваля рассказал, что до начала нового учебного года напечатают еще партию учебников. В частности, из 9 предметов для шестиклассников.

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Когда напечатают учебники для 6-х классов НУШ

По словам заместителя министра образования и науки, из 14 предметов, имеющихся в 6-м классе, до 1 сентября должны напечатать учебники по 9 предметам.

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Точные перечни этих 9 предметов будут обнародованы на сайте Минобразования. Родителям и ученикам советуют при этом следить за новостями.

Учебники для остальных предметов также будут напечатаны, но не до 1 сентября, потому что на это не хватает бюджета,

– уточнил Сташков.

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Что известно о НУШ в Украине