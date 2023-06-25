В МОН рассказали, когда напечатают учебники для 6-х классов НУШ
Источник:Освитория
В Украине продолжают публиковать учебники для Новой украинской школы. В частности, для 6-х классов.
Замглавы МОН по вопросам среднего образования Андрей Сташков во время образовательного фестиваля рассказал, что до начала нового учебного года напечатают еще партию учебников. В частности, из 9 предметов для шестиклассников.
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Когда напечатают учебники для 6-х классов НУШ
По словам заместителя министра образования и науки, из 14 предметов, имеющихся в 6-м классе, до 1 сентября должны напечатать учебники по 9 предметам.Ваш ребенок получил недостаточный уровень знаний в этом году? Это легко исправить из "Оптима". Ведущая дистанционная школа Украины предлагает уникальную благотворительную программу для учеников 1 – 11 классов. Все, что нужно – заполнить заявку и получить бесплатный доступ к образовательным материалам по 2 любым предметам на 3 месяца. Подарите своему ребенку шанс получить качественное образование уже сегодня!
Точные перечни этих 9 предметов будут обнародованы на сайте Минобразования. Родителям и ученикам советуют при этом следить за новостями.
Учебники для остальных предметов также будут напечатаны, но не до 1 сентября, потому что на это не хватает бюджета,
– уточнил Сташков.
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Что известно о НУШ в Украине
- Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством эксминистра Лилии Гриневич.
- Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
- Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировались в 100 школах по всей стране.
- В 2018 – 2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.
- Реформа была запущена и в 5 – 9 классах.
- Реализация проекта рассчитана на 2021 – 2027 годы в три этапа.