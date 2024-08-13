Учебники, которые печатают за госсредства, должны пройти апробацию

С 1 января 2024 года школьные учебники, которые печатают за средства государства, должны пройти апробацию. То есть тестирование в реальных условиях.

Учителя будут использовать их на уроках и давать обратную связь. Цель – выявить недостатки до массовой печати.

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Как и когда будет проходить апробация учебников

Первая апробация учебников состоится в 2024/2025 учебном году.

Апробацию должны проходить все учебники, которые выдают за государственный счет. Приоритетом в 2024/2025 году являются учебники для 8 класса.

Апробация стартует 2 сентября 2024 года и должна завершиться до начала конкурсного отбора учебников. Она состоит из двух одновременных этапов:

I этап – апробация учебной литературы педагогами учебных заведений во время образовательного процесса;

II этап – опрос педагогов учебных заведений по качеству учебника / пособия.

I этап апробации учебников / пособий предусматривает:

исследование качества учебников / пособий педагогическими работниками во время образовательного процесса;

обсуждение учебников / пособий педагогическими работниками, которые проводят апробацию, с участием авторских коллективов;

проведение диагностических работ для определения, достигли ли ученики и ученицы ожидаемых результатов обучения, используя учебники, проходящих апробацию.

️ К апробации в образовательном процессе допускают учебную литературу или ее части, которые прошли экспертизу согласно законодательству.

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Любой ли учебник может пройти апробацию

Учебник / пособие можно апробировать, если на это подало заявления такое количество педагогов:

в случае апробации учебников / пособий: не менее 10 человек из не менее чем 3 регионов Украины;

в случае апробации учебников / пособий для пилотных школ: не менее 5 человек из не менее чем 2 регионов Украины;

в случае апробации учебников / пособий по иностранным языкам (кроме английского), языков коренных народов, национальных меньшинств, украинского языка для классов (групп) с обучением на языках коренных народов или национальных меньшинств: не менее 5 человек из не менее чем 2 регионов Украины.

️ Апробацию должна проходить вся учебная литература для школ, которую печатают за государственный счет.

Кто из учителей может проводить апробацию

Апробацию могут проводить педагоги, которые преподают учебный предмет или интегрированный курс, учебная литература к которому проходит апробацию, имеют соответствующее образование и педагогический стаж не менее трех лет. Учебное заведение определяет, какие учителя будут проводить апробацию.

Участие в апробации учебников добровольное. В то же время его будут учитывать при аттестации, что может стать мотивацией для участия.

Педагог одновременно может проводить апробацию не более двух учебников / пособий, однако не более одного учебника / пособия по каждому названию.

Будет ли получать учитель доплату за участие в апробации

Такую доплату не предусмотрели в государственном бюджете. В то же время учредители школ могут устанавливать надбавку, вознаграждение, премирование или другие виды стимулирования и награждения за свой счет и за счет других источников, не запрещенных законодательством.

За организацию апробации будет отвечать Украинский институт развития образования.

Апробация учебной литературы может происходить как по бумажным, так и электронными версиями.